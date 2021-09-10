طريقة ربط الابناء في مدرستي عبر تطبيق توكلنا 1443

ربط الابناء في مدرستي هو أمر مهم وضروري لغاية وذلك حتى يتمكن الطالب من الولوج إلى المنصة لاحقًا والحصول على كافة الخِدْمَات التعليمية والرقمية المُقدمة عليها بسهولة ، ولقد تم توضيح كيفية القيام بربط الأبناء في المنصة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة البسيطة والمميزة ، وسوف يتم لاحقًا عبر موقع ثقفني ؛ توضيح كيفية إضافة الأبناء على منصة مدرستي وتسجيل طلاب جدد بالتفصيل.

ربط الابناء في مدرستي عبر توكلنا

إن منصة مدرستي تُعد واحدة من أهم المنصات التعلمية عن بعد التي قد أشاد بها القاصي والداني ، حيث إنها تُقدم قدر كبير من الخِدْمَات التعليمية الرقمية عن بُعد المميزة والمفيدة لجميع أفراد العملية التعليمية ومن آليات استخدام المنصة هو وجود حساب خاص لكل فرد عليها ، و يُمكن لآي مواطن ربط الأبناء في منصة مدرستي التعليمية السُّعُودية وإضافتهم بسهولة وذلك من خلال تطبيق توكلنا على النحو التالي:

تنزيل تطبيق توكلنا آخر إصدار على الهاتف الجوال.

تسجيل الدخول إلى (حساب توكلنا) الخاص بولي أمر الطالب.

النقر من الشاشة الرئيسية للتطبيق على (حسابي).

ومنها ، يتم النقر على خِدْمَات الأفراد والمكفولين

من القائمة التالية ؛ يتم اختيار خدمة (إضافة الأبناء).

حتى يتم إضافة الأبناء عبر تطبيق توكلنا وحتى تظهر أيقونة منصة مدرستي ؛ لا بُد أن يكون ولي الأمر قد قام سابقًا بإضافة التابعين إليه في توكلنا.

تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا

يُمكن للطلاب وأيضًا الكادر التعليمي تسجيل دخول مدرستي من خلال تطبيق توكلنا السعودي عبر اتباع الخطوات التالية: