عروض اليوم الوطني 91 من نخبة العود احتفالاً باليوم الوطني السعودي

عروض اليوم الوطني 91 المميزة لهذا العام الهجري الجديد 1443هي عروض ينتظرها جميع المواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويمثل اليوم الوطني السعودي مناسبة خاصة لجميع لمواطنين في المملكة والتي يحتفل بها المواطنين في اليوم الثلث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي، ويتم الاحتفال بتلك المناسبة من كل عام بمناسبة توحيد المملكة علي يد الملك عبد لعززي آل سعود ، حيث تم تغيير الاسم القديم من ملكة الحجاز ونجد إلي المملكة العربية السعودية، وتقوم الجهات المسؤولة في المملكة بمنح العاملين إجازة مدفوعة الآجر في هذا اليوم من كل عام لجميع القطاعات المختلفة في السعودية تمجيداّ لهه الذكري المجيدة، ويتم تزيين الشوارع والميادين والمنتزهات وعرض بعض العروض الغنائية والمسرحيات وتبادل الرسائل النصية لإحياء ذكري توحيد المملكة.

عروض اليوم الوطني 91 وعروض نخبة العود

عطر دونا: هو من ارقي العطور النسائية ذات الطابع الغربي، يتكون العطر من الفلفل الأحمر وزهرة الماندرين بالإضافة إلي زيت الياسمين و زيت الورد ونهايته العطرية تكون من المسك والعنبر، ويصل سعر عطر دونا في عرض الاحتفال باليوم الوطني 91 إلى: 91 ريال من اصل 150 ريال سعودي.

نت: هو عطر مميز يجمع بين الرائحة الشرقية والغربية مع نخبة من العود، ويناسب الرجال و السيدات في آن واحد، ويتكون العطر من زهرة اللافندر والمسك والعود الهندي وخشب السدر والورود بجانب المسك الأبيض والعنبر والفانيليا ، يصل سعر عطر نت في العرض إلى 91 ريال من أصل 175 ريال سعودي.

عطر يبور بلاك: قد حصل عطر يبور بلاك جولد علي جائزة أفضل عطر عربي الأكثر شعبية في حفل توزيع جوائز أوسكار العطور لعام 2016، وهو عبارة عن مزيج من زهرة السوسن والياسمين، يصل سعر العطر في العرض إلي 91 ريال سعودي من اصل 145 ريال.

سنس إنتنس: يصل سعرة في العرض إلي 91 ريال سعودي من اصل 135 ريال.

مبثوث خلطة العطور المطور:يل سعرة بسعر 91 ريال بعد 125 ريال سعودي.

مخلط العزم : بسعر 91 ريال سعودي من اصل 155 ريال سعودي.

إليت جولد: بسعر 91 ريال بعد 140 ريال سعودي.

بخور القصر الملكي: بسعر 91 من اصل 170 ريال سعودي.

وقد قامت مجموعة نخبة العود بالإعلان عن توفير 420 فرع في المملكة العربية و الخليج، كما يتوفر الشحن بطريقة مجانية من 150 ريال سعودي فأكثر، كما يتم خصم 5% خصم إضافي في حالة الدفع بطريقة إلكترونية.