نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443 شروط وخطوات التقديم للحصول على الدعم الريفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج دعم ريف لربات البيوت 1442، يتم البحث كثيراً من خلال المواطنين بالمملكة عن منصة ريف الإلكترونية 1442 المقدمة من وزارة الزراعة والمياه، لدعم الأسر المنتجة وربات البيوت حيث تدعم منصة ريف الكثير من الخدمات، ومن أهمها دعم استدامة القطاع الريفي والنهوض بالمستوى المعيشي للأسر الريفية والزراعية, بالتأكيد هناك العديد من البرامج التي تقدم الكثير من الدعم المادي لبعض المناطق الريفية لربات البيوت وتعمل هذه البرامج على توفير المحتاجين في المناطق الريفية وهذا الدعم مهم جدا لهذه المناطق الريفية، حيث تعمل العديد من الشركات والجمعيات والحكومات على تقديم الدعم خاصة للمناطق النامية في المناطق الريفية، وهذا الدعم يساعد ويوفر ويحافظ على الشخاص الذين يعملون وينتجون بشكل كبير في المناطق والمجموعات المتضررة في المملكة العربية السعودية.

وقد تم تدشين البحث عبر الشبكة العنكبوتية جوجل من الكثيرين من الأشخاص وخاصة الريفيون بالمملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في برنامج دعم ريف لربات البيوت 1442 وكيفية التسجيل والتقديم للحصول على المساعدات المالية من خلال منصة ريف الإلكترونية التابعة لوزارة الزراعة والمياه وسوف نوافيكم بخطوات التسجيل في منصة ريف الإلكترونية من خلال السطور القادمة فتابعونا.

دعم ريف لربات البيوت 1442

يهدف برنامج دعم ريف لربات البيوت الكثير من الخدمات المهمة التي يتركز عليها حكومة المملكة تطبيقاً لاستراتيجية المملكة في 2030 والتي تهدف إلي تقديم العديد من التمويلات لصغار المزارعين لتسحين إنتاج الدولية الزراعي وسد الاحتياجات وتحسين مستوى الأنشطة الزراعية.

يعلن #برنامج_ريف عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال الى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة .. #عطاء_ونماء pic.twitter.com/D1WbbyoEs6 — برنامج ريف (@ReefSaudi) July 29, 2021

شروط التقدم في دعم ريف لربات البيوت 1442

يهدف برنامج دعم ريف لربات البيوت لتحسين الدخل المتوسط أو معدومي الدخل للريفيات ويجب قبل التسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم مستوفي جميع الشروط للحصول على الدعم لمساندة ومساعدة الاسر وتتلخص تلك الشروط في التالي :

يجب أن يكون المتقدمون المشاركون في برنامج الدعم الريفي مواطنين سعوديين، وإذا لم يكن المتقدم سعودي الجنسية، فيجب أن يكون لديه بطاقة جوال واحدة على الأقل.

يجب أن يكون مقدم الطلب فردًا يدعم أحد التخصصات الزراعية المدرجة في الخطة، وكذلك يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا في المنطقة الإدارية المدرجة في خطة الدعم الريفي.

يجب ألا يشغل المرشحون لبرنامج الدعم الريفي أي مناصب أخرى في القطاع الخاص أو العام.

يجب ألا يقل عمر المرشحين عن 21 عامًا.

وأيضاً ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 6,000 ريال سعودي، ويجب أن تحصل أسرة مقدم الطلب على وثيقة عمل مستقلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

يتم تسجيل الطلب على المنصة الإلكترونية، وكذلك يتوجب على المستفيد امتلاك حساب بنكي ساري المفعول

وأن يتوافق التسجيل في منصة الدعم مع جميع التعليمات والشروط الطبية والفنية.

كذلك يجب ألا يتجاوز إجمالي خطط الدعم المالي المباشر ثلاث خطط ، وألا يتجاوز إجمالي المبلغ 54000 ريال سعودي سنويًا.

رابط التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1442

يدعم برنامج دعم ريف 1442 الكثير من القطاعات مثل قطاع العسل وتربية النحل، ومزارعي الأسماك وكذلك صغار الصيادين وقطاع اللبن، وصغار مربي الماشية ويمكن لمن يريد الحصول على الدعم التسجيل من خلال الخطوات التالية :

تسجيل الدخول الي الموقع الرسمي لبرنامج دعم ريف

قم بالكبس على إنشاء حساب جديد في الجزء العلوي من الصفحة.

سيتم نقل مقدم الطلب مباشرة إلى صفحة جديدة بها جميع البيانات الشخصية التي يجب إدخالها بشكل صحيح، مثل “اسم الشخص ، ورقم الهوية الشخصية ، وكلمة المرور ، وتاريخ الميلاد ، ورقم الهاتف المحمول ، ورمز التحقق المرئي”

بعد إدخال جميع المعلومات الشخصية وكتابتها بشكل صحيح والتأكد من صحتها، يتم الكبس على أيقونة “تسجيل”

وستظهر رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق المرئي يتم إرسالها إلى الهاتف المحمول في نفس الوقت

قم بكتابة رمز التحقق المرئي في المكان المحدد ثم الكبس على تأكيد التسجيل.

سوف يتم التحقق من قبل الجهات المختصة والرد في اسرع وقت ممكن.

وصرحت وزارة الزراعة أن في حالة الموافقة على الطلب من خلال الجهات الحكومية المختصة، سوف يتم صرف الدعم المالي للأسر في فترة أقصاها 60 يومياً، وهذا الدعم المالي مجته 12 شهراً دون استرداد المبالغ المالية.

القطاعات المشمولة بخطة الدعم الريفي

بعد أن وصحنا الخطوات المتبعة في التقدم بطلب للحصول على دعم ريف لربات البيوت 1442 ، من المهم فهم أهم القطاعات التي تغطيها خطة الدعم الريفي ، والتي قد تكون على النحو التالي:

يعمل القطاع الخاص بشكل رئيسي في تربية النحل وإنتاج العسل.

يدعم القطاع الخاص صغار الصيادين ومزارعي الأسماك.

القطاع الخاص لصغار مربي الماشية.

قسم إنتاج وتصنيع وبيع البن العربي.

القطاع الخاص الذي بنمو ويبيع الورود.

القطاع الخاص الذي ينتج الفاكهة ويبيعها.

أصحاب الحيازات الصغيرة والقطاعات الزراعية التقليدية ذات القيمة المضافة.

يقوم القطاع بتنمية بزراعة المحاصيل البعلية مثل الذرة والسمسم.

متي ينزل دعم ريف بعد التسجيل

تم تدشين أعلان من خلال برنامج دعم ريف على تويتر أن مواعيد صرف المساعدة الريفية للمستفيدين من البرنامج هي كل شهر ميلادي، خاصة من اليوم الأول إلى اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتساءل الكثيرون من المتقدمين عن موعد صرف المبالغ المالية المستحقة من البرنامج، فأجاب البرنامج أنه في حالة الموافقة على قبول المتقدم في برنامج الدعم ، سيتم إخطاره خلال 60 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وقد يستغرق وقتًا أطول من ذلك في بعض الحالات ، اعتمادًا على حالة دراسة الجدوى المقدمة من مقدم الطلب ، وما إذا كانت مفيدة بالفعل أم لا.

وعادة ما يتم الإعلان عن تاريخ إصدار الدعم المالي المقدم من برنامج دعم ريف لربات البيوت لجميع المستفيدين عبر تويتر، ويكون تاريخ نزول الدعم هو من بداية كل شهر ميلادي إلى اليوم العاشر من الشهر.