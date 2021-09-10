نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلاك بورد جامعة حفر الباطن كيفية تسجيل الدخول ورابط الجامعة على توتير في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلاك بورد جامعة حفر الباطن الذي يعمل على تقديم الخدمات التعليمية لطلاب الجامعة بشكل إلكتروني، بينما زاد الإقبال عليه في ظل جائحة كورونا وفرض التباعد في المؤسسات التعليمية، حيث أنها قد أتاحت معظم جامعات السعودية خاصية التعليم عن بعد، وهذا من خلال منصة البلاك بورد التي تعمل على مساعدة الدروس التدريبية، ولنتعرف على بلاك بورد أكثر تابع معنا المقال التالي.

تسجيل دخول بلاك بورد حفر لباطن

يمكننا تسجيل الدخول إلى بلاك بورد جامعة حفر الباطن من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول إلى نظام بلاك بورد.

ثانيًا اكتب في المكان المخصص لاسم المستخدم الحرف s متبوعًا برقم الجامعة.

ثالثًا أدخل الرقم المدني متبوعًا بعلامة uhb @ في المكان المخصص لكلمة المرور.

وأخيرًا اضغط تسجيل الدخول.

تحميل تطبيق بلاك بورد الجامعة

يوجد تطبيق خاص لبلاك بورد متوافق مع نظام أندرويد وآيفون، بينما يمكن تحميله من المتاجر الإلكترونية غوغل بلاي وآب ستور ومتابعة كافة الأمور التعليمية المتعلقة بالجامعة.

رابط بلاك بورد حفر الباطن تويتر

يمتلك موقع بلاك بورد حساب رسمي على تطبيق تويتر ويحمل شعار شعلة المعرفة، بالإضافة إلى ذلك يمكن التواصل مع الجامعة عن طريق الايميل الرسمي الخاص بالجامعة [email protected]

تسجيل دخول سجلات الطلاب حفر الباطن

يمتلك كل طالب ملف تعليمي خاص به في الجامعة يتضمن كافة تفاصيل دراسته الجامعية، كما يمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى سجلات الطلاب بجامعة حفر الباطن باتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي لجامعة حفر الباطن.

ثانيًا اضغط على العمداء من القائمة الرئيسية.

ثالثًا اختر عمادة القبول والتسجيل.

رابعًا اختر سجلات الطالب.

خامسًا أدخل رقم معرف المستخدم في الحقل المخصص له، ثم اكتب كلمة المرور التي تم تسجيلها مسبقًا.

وأخيرًا اضغط على تسجيل الدخول لعرض معلوماتك الكاملة.

ختامًا نكون تعرفنا على جامعة حفر الباطن الإلكترونية وأرجو أن نكون قد قدمنا المعلومات الكافية حول كيفية التسجيل وتحميل التطبيق على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى كيفية تسجيل الدخول إلى سجلات الطلاب ورابط حساب بلاك بورد على تطبيق تويتر.