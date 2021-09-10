نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن تنفيذ طلب برقم الهوية أو رقم الطلب في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل الحكومة السعودية على توفير كافة الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني تسهيلًا لهم. كما تتيح وزارة العدل والتي تتولى الأشراف على كافة دوائر الدولة الاستعلام عن تنفيذ طلب ما من خلال بوابة ناجز الإلكترونية، وذلك بطرق متعددة من خلال رقم الطلب وغير ذلك من الطرق، لنتعرف على كيفية الاستعلام عن تنفيذ طلب من خلال مقالنا التالي.

استعلام عن طلب تنفيذ برقم الطلب وزارة العدل

للاستعلام عن طلب التنفيذ عن طريق الرقم الخاص بالطلب يمكنك اتباع الخطوات الآتية:

أولًا الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية.

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختر تنفيذ ومن ثم اختر طلب التنفيذ.

قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة.

ثم قم بإدخال رقم الطلب.

أدخل رقم ونوع الهوية.

حدد الأطراف المعنية.

ثم قم بإدخال الرمز.

اضغط على التالي.

ثم ستظهر جميع الخاصة بالطلب.

استعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية

كما يمكنك الاستعلام عن طلب التنفيذ عن طريق رقم الهوية باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى بوابة ناجز وقم بتسجيل الدخول مباشرة

اختر تنفيذ المتواجد.

انقر على أيقونة استعلام عن تنفيذ طلب.

سيتم تحميل صفحة البيانات المقررة للانتهاء من عملية الاستعلام.

قم بإضافة رقم الطلب.

ثم جدد ما إذ كان تابع سواء لفرد أم لمؤسسة.

حدد نوع الهوية.

قم بإدخال رقم الهوية في المكان المخصص له.

ثم أضف كود التوثيق.

اضغط على أيقونة استعلام.

الاستعلام عن طلب تنفيذ إلكتروني

كما أتاحت وزارة العدل خدمة إنهاء طلب التنفيذ إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى بوابة ناجز الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني.

اضغط على أيقونة التنفيذ.

الضغط على خدمة تقديم الطلب.

حدد نوع الطلب.

ادخل البيانات المطلوبة.

قم بالموافقة على التعهد بعد قراءته.

اضغط على التالي.

تحقق من تفاصيل طالب التنفيذ.

ثم اضغط على التالي.

اختر المنفذ ضده.

أدخل بيانات المنفذ ضده.

اكتب بيانات الحق المطلوب.

قم بإرفاق المستندات.

اضغط على حفظ وإرسال.

استعلام عن طلب برقم السجل المدني

أما عن طريقة الاستعلام عن طلب تنفيذ من خلال رقم السجل المدني فيتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل.

اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على أيقونة استعلام عن معاملة.

تقوم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك.

اكتب كود التحقق الذي يظهر أمامك على الشاشة.

ثم قم بالنقر على أيقونة بحث، ثم ستظهر كافة البيانات الخاصة بالمعاملة المطلوبة.

بالختام نكون قد تعرفنا على كيفية الاستعلام عن تنفيذ طلب إلكترونيا من خلال منصة ناجز الإلكترونية، كما تعرفنا على كيفية إنهاء تنفيذ طلب من خلال الموقع الرسمي للوزارة العدل الذي يتيح الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني.