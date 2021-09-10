كيفية التقدم في المدارس الحكومية الإماراتية

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شروط تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية الإماراتية, يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن كيفية تسجيل أبناءهم في المدارس الحكومية الإماراتية, وماهي الشروط التي من خلالها يستطيعون التسجيل في المدارس الحكومية, حيث أعلنت وزارة التعليم الإماراتية أنه قد تم فتح باب الحجز والتسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد, حيث تتم عملية التسجيل بشكل إلكتروني خالص.
شروط التسجيل في المدارس الحكومية الإماراتية
وضعت وزارة التعليم الإماراتية بعض من الشروط التي جيب أن تكون في الطالب المتقدم لكي يستطيع أن يحصل علي فرصة دخول احدي المدارس الحكومية الإماراتية, وهذه الشروط هي.
- عند التقدم في رياض الأطفال في المرحلة الأولى لابد أن يتم الطفل اربع سنوات.
- أما في مرحلة التعليم الأساسي فيتم التقدم للصف الأول إذا أتم الطالب الست سنوات, كما لابد أن لا يزيد عمره عن ثماني سنوات.
الطلاب الذين تتم قبولهم في الصف الأول
- الطلاب أبناء المواطنات.
- الطلاب الذين هم مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو أبناء مجلس التعاون الخليجي.
- الطلاب الذين يحملون جوازات سفر إماراتية سارية المفعول, حيث يتم معاملتهم كمواطنين إماراتيين.
- الطلاب الذين يكون آبائهم من الدبلوماسيين.
- طلاب دولة جزر القمر.
الطلاب الذين تتم قبولهم في المراحل بين الصف الثاني إلي الصف الثاني عشر
- طلاب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
- طلاب أبناء المواطنات.
- طلاب أبناء مجلس التعاون الخليجي, وأبناء الدبلوماسيين.
- من يحملون جواز سفر إمارتي ساري.
- الطلاب الغير إماراتيين أو مما سبق ذكرهم وفقاً لشروط محددة.
- أبناء جزر القمر.
كيفية التسجيل في المدارس الحكومية الإماراتية
- الدخول علي منصة المدارس الحكومية الإماراتية.
- يتم فتح حساب جديد إذا لم يكن لك حساب في المنصة.
- ثم يتم تسجيل الدخول.
- ثم يقوم ولي الأمر بالضغط علي تسجيل طالب جديد.
- ثم سوف يظهر لك نموذج لتسجيل الطلاب والطالبات, لابد أن تقوم بكتابته جيداً.
- بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة يتم الضغط علي إرسال, لتتم عملية إرسال الطلب إلي الجهات المختصة للنظر في الطلب.
- إذا تم الرد بالقبول يتم المتابعة مع المدرسة المقدم عليه لاستكمال عملية قيد الطالب.
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