كيفية التقدم في المدارس الحكومية الإماراتية

شروط تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية الإماراتية, يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن كيفية تسجيل أبناءهم في المدارس الحكومية الإماراتية, وماهي الشروط التي من خلالها يستطيعون التسجيل في المدارس الحكومية, حيث أعلنت وزارة التعليم الإماراتية أنه قد تم فتح باب الحجز والتسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد, حيث تتم عملية التسجيل بشكل إلكتروني خالص.

شروط التسجيل في المدارس الحكومية الإماراتية

وضعت وزارة التعليم الإماراتية بعض من الشروط التي جيب أن تكون في الطالب المتقدم لكي يستطيع أن يحصل علي فرصة دخول احدي المدارس الحكومية الإماراتية, وهذه الشروط هي.

عند التقدم في رياض الأطفال في المرحلة الأولى لابد أن يتم الطفل اربع سنوات. أما في مرحلة التعليم الأساسي فيتم التقدم للصف الأول إذا أتم الطالب الست سنوات, كما لابد أن لا يزيد عمره عن ثماني سنوات.

الطلاب الذين تتم قبولهم في الصف الأول

الطلاب أبناء المواطنات.

الطلاب الذين هم مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو أبناء مجلس التعاون الخليجي.

الطلاب الذين يحملون جوازات سفر إماراتية سارية المفعول, حيث يتم معاملتهم كمواطنين إماراتيين.

الطلاب الذين يكون آبائهم من الدبلوماسيين.

طلاب دولة جزر القمر.

الطلاب الذين تتم قبولهم في المراحل بين الصف الثاني إلي الصف الثاني عشر

طلاب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

طلاب أبناء المواطنات.

طلاب أبناء مجلس التعاون الخليجي, وأبناء الدبلوماسيين.

من يحملون جواز سفر إمارتي ساري.

الطلاب الغير إماراتيين أو مما سبق ذكرهم وفقاً لشروط محددة.

أبناء جزر القمر.

كيفية التسجيل في المدارس الحكومية الإماراتية