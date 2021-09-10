كيفية استعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية

يبحث الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن تأشيرة ذهاب وعودة من والي المملكة العربية السعودية وذلك بشكل إلكتروني, حيث مع التطورات الكبيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية من حيث تحويل الكثير من الخدمات العامة إلي خدمات إلكترونية, لذلك يستطيع من يريد الحصول عليها أن يتمكن من الحصول عليها بشكل إلكتروني دون الذهاب إلي الجهة المختصة لتقديم هذه الخدمة للمواطنين, ويمكنك الآن أن تقوم بالاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة ابشر للخدمات الإلكترونية وذلك من خلال رقم الهوية.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية من خلال موقع أبشر

يقدم موقع ابشر الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة لجميع الفئات المجتمعية الموجودة داخل أراضي المملكة العربية السعودية سواء كان سعودياً أو أجنبياً مقيماً, وتستطيع أن تقوم بالاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من خلال موقع أبشر وذلك بإتباع الخطوات التالية.

يتم التوجه إلي منصة ابشر للخدمات الإلكترونية.

يتم بعد ذلك الضغط علي خدمات الأفراد.

ثم يتم الضغط علي خيار الاستعلامات الإلكترونية.

سوف يتيح لك الموقع بعض الخيارات لتقوم بعدها باختيار الجوازات.

بعدها تقوم بالضغط علي الاستعلام عن تأشيرة ذهاب وعودة.

سيقوم الموقع بعرض لك عدد من الخانات المخصصة لإدخال بها عدد من المعلومات الخاصة بك, لابد أن تقوم بكتابتها بشكل صحيح ودقيق.

ثم تقوم بالضغط بعدها علي عرض, ليقوم الموقع بعرض جميع المعلومات الخاصة بالتأشيرة.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة مقيم

تقدم منصة مقيم خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من خلال موقعها الإلكتروني.