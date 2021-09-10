نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد رخصة سير مركبة للمرور السعودي وغرامة عدم التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قيمة رسوم تجديد رخصة سير مركبة كانت من الأمور التي اهتم المرور السعودي بتذكير المواطنين والمقيمين بها، كما تم التنبيه حول قيمة الغرامة التي يتم توقيعها في حالة عدم التجديد لرخصة السير في الموعد المحدد، وهو من الأمور التي يهتم بها المواطن والمقيمي في المملكة من يمتلكون سيارات خاصة أو نقل أو حافات ومركبات ثقيلة الحمولة، حتى من يمتلكون درجات نارية، وذلك حتى تكون الرخصة صالحة وسارية المفعول ولا يتعرض صاحبة لأي توقف عند المراجعة من الوحدات المختصة.

رسوم تجديد رخصة المركبة

حدد المرور السعودي قيمة رسوم تجديد رخصة مركبة لتكون 300 ريال، وتجدد الرخصة لمدة 3 سنوات، حيث ينك احتساب المدة من تاريخ انتهاء صلاحية رخصة المركبة، وليس من تاريخ التجديد، وهو ما يفرض على كل المنتفعين ضرورة متابعة والاستعلام عن صلاحية رخصة السير أو المركبة بشكل مستمر، من بين الخدمات المجودة في نظام أبشر المرور.

لفت المرور عناية المستخدمين لتك الخدمة، إلى أنه يمكن تجديد رخصة المركبة فبل موعد انتهاؤها بمدة 180 يوم أو ما يعادل 6 شهور، وبالتالي يتم تدارك عدم احتساب غرامات إذا ما انتهت الرخصة ولم يتذكر صاحبها موعد تجديدها، كما يتم منح مالك المركبة مهلة للتجديد قدرها 60 يوم، من بعد انتهاء تاريخ الصلاحية، بعدها تفرض الغرامة

غرامة تأخر تجديد رخصة المركبة

يفرض القانون غرامة في حالة عدم تجديد رخصة المركبة في موعدها بقيمة 100 ريال عن كل سنة تطويف بعد الانتهاء منا تاريخ عدم الصلاحية، ونهاية المهلة والسماح المقرر.

لا يمكن تجديد رخصة قيادة المركبة في حالة كانت صاحبها موقع علية عقوبة إيقاف خدمات، وحتى يتمكن لابد من أن ينهي قرار وقف الخدمات كي يتمكن من التجديد، بعد التواصل مع الجهة المسئولة لمعرفة سبب وقف الخدمات.

تجديد رخصة المركبة

للرخص التي لا يوجد بها تاريخ انتهاء يكون تجديدها في نظام أبشر فقط، وهي من الخدمات السهلة نتيجة التحديثات والتطورات التي جرت على نظام أبشر، يجب تسجيل الدخول ثم البحث عن الخدمات الخاصة بالمرور، ومنها تجديد صلاحية رخصة مركبة، واتبع التعليمات.