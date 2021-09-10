تمويل بقيمة 100.000 ريال للسعودي والمقيم بدون كفيل

تمويل شخصي لجميع الفئات السعودية مقدم من بنك سامبا بقيمة 100.000 ريال سعودي، حيث يعد بنك سامبا يقدم العديد من التمويلات الشخصية الهامة التي تناسب جميع الفئات وبجميع المبالغ التي يرغب المواطنين في الحصول عليها، كما يقدم تمويلا أيضا للمواطنين المقيمين بالمملكة السعودية، التي يتميز تمويلاته أنها متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية، وسوف نوضح الشروط الواجب توافرها.

مزايا التمويل المقدم من بنك سامبا السعودي

يبحث العديد من المواطنين عن افضل التمويلات التي يتقدم بالمملكة العربية السعودية ولا بد ان تكون بشروط متساهله، فقد يعد بنك سامبا المعروف بالمملكة العربية السعودية والتي يعد من اهم البنوك التي تقدم افضل التمويلات والخدمات لعملاءها، والتي تمتلك تمويلاتها العديد من المزايا الهامة التي سوف نوضحها من خلال الفقرة التالية.

يتميز التمويل انه مخاضع لأحكام الشريعة الإسلامية وهذه من اهم المزايا التي يمتلكها التمويل الشخصي من بنك سامبا السعودية.

يقدم التمويل بمبلغ مالي مميز تصل قيمته إلى 100.000 ريال سعودي.

لا يشترط التمويل بوجود كفيل.

تتميز فترة سداد التمويل، حيث تصل فترة السداد إلى تسعة اشهر.

متاح التمويل الشخصي المتقدم من بنك سامبا لجميع المواطنين سواء إن كان مواطن سعودي أو مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

متاح التمويل للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص.

يمكن للعميل الحاصل علي التمويل الشخصي أن يحصل علي تمويل إضافي، ولاكن بعدما يتم تسديد 20% من قيمة التمويل الحاصل عليه من قبل.

احكام تمويل بنك سامبا

أوضح بنك سامبا بعض الشروط التي لا بد علي جميع المواطنين أن تتوفر لديهم جميع الشروط اللازمة عند التقديم علي التمويل الشخصي حتي يتمم الموافقة علي التمويل، فق يضع بنك سامبا لعملاءه شروط ميسرة متساهله وتتوفر لدي الكثير من الفئات والتي سوف نوضحها كالتلي: