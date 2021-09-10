نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض بنك الراجحي للمتقاعدين 1443 بالشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بنك الراجحي للمتقاعدين وسط مجموعة من القروض المميزة التي طالما ما يقدمها بنك الراجحي لمساعدة مواطني المملكة، قرض الراجحي للمتقاعدين قرض مميزة بشروط وفوائد بسيطة، ويستطيع كل شخص تطبيقها، وذلك في مجموعة الراجحي بفروعها المختلفة، حيث تنتشر فروع بنك الراجحي في جميع أنحاء المملكة، ويتميز الراجحي بامتلاكها ثقة كبيرة من قِبل عملائه، وذلك للخدمات المميزة التي يقدمها لعملائه باستمرار، من خلال مجموعة مميزة من القروض المنوعة للشباب والنساء، وكبار السن.

اليوم سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالقروض المقدمة من بنك الراجحي للمتقاعدين، وما هي تفاصيل الحصول على هذا القرض بالخطوات، إضافة إلى المستندات المطلوبة والرسوم اللازمة للحصول على القرض.

شروط قروض بنك الراجحي للمتقاعدين

هناك مجموعة من الضوابط التي وضعها بنك الراجحي لاستحقاق قرض الراجحي لكبار السن، والتي من بينها ما يلي:

يجب أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن 70 عامًا، مع سدده للقسط الأخير من القرض المطلوب.

قيمة القسط المطلوب سداده 900 ريال سعودي.

التواصل مع الإدارة مباشرةً من خلال المتقدم.

يتم سداد القرض في خلال خمس أعوام.

الرسوم المستحقة لقرض المتقاعدين من الراجحي

هناك مجموعة الرسوم لابد من سدادها للحصول على القرض، وتتمثل تلك الرسوم فيما يلي:

الرسوم الإدارية المستحقة للبنك بقيمة 500 ريال.

لتحويل الاسم للتداول يتم سداد رسوم بقيمة 70 ريال سعودي.

8.72 % هي قيمة الفائدة كل عام.

إمكان سداد قسط قرض الراجحي للمتقاعدين

لا سيما يوفر بنك الراجحي مجموعة من المنافذ التي يمكن من خلالها سداد أقساط بنك الراجحي للمتقاعدين، ومن بين تلك المنافذ ما يلي:

منقذ أبو أركان ويمكن من خلاله سداد جميع أنواع القروض.

مكتب الرياض لسداد القروض من أشهر منافذ سداد قرض بنك الراجحي.

مكتب سداد وهو مكان مخصص لسداد القروض بأنواعها.

جدير بالذكر أن قرض الراجحي للمتقاعدين واحد من مجموعة مميزة من القروض التي تتسابق مجموعة الراجحي؛ لتقديم المساعدة لمواطنين السعودية من أجل توفير حياة كريمة والمساعدة مواكبة متطلبات حياتهم، يمكنك التقديم والاستفادة من الطلب وهنا قد قدمنا كل ما يتعلق بقروض الراجحي للمتقاعدين.