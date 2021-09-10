نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على تمويل بنك الراجحي بالخطوات وطرق التواصل مع البنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بنك الراجحي 2021 من أكثر عمليات البحث خلال هذه الأيام، فقد أعلن بنك الراجحي منذ أيام عن إمكانية الحصول على أسرع تمويل خلال فترة زمنية قصيرة قد تصل مدتها إلى 30 دقيقة،حيث يعد تمويل بنك الراجحي من أهم التمويلات التي يبحث عنها الشخص المستفيد، ونعرض من خلال هذا المقال لكافة الأشخاص المتابعين موقعنا ثقفني كيفية الحصول على تمويل بنك الراجحي بالخطوات، وما هي الوسائل التي يمكن التواصل مع بنك الراجحي من خلالها، ورابط الدخول للحصول على تمويل بنك الراجحي.

تمويل بنك الراجحي:

تتنوع كافة التمويلات التي تقدم من بنك الراجحي ومنها (تمويل السيارات – تمويل العقارات – التمويل الشخصي) ولكل نوع من هذه التمويلات شروط محددة، فهناك من يلجأ إلى تمويل العقارات لترميم المنزل أو بناء عقار أو لتسهيل البناء، أما التمويل الشخصي فالهدف منه هو الحصول عليه لتيسير أمور المعيشة الصعبة سواء جواز أو مصاريف شخصية أو مصاريف مدرسة، فالهدف من هذه التمويلات هو الحصول عليها بدون أي مشاكل.

تطبيق الراجحي الجديد 2021:

أعلن مصرف الراجحي منذ مدة على توفير تطبيق الراجحي لكي يستفاد منه المواطنين في المملكة العربية السعودية والأشخاص المقيمين فيها، حيث تتطور التكنولوجيا باستمرار ونظراً لهذا التطور قام بنك الراجحي بتوفير تطبيق الراجحي، وذلك لتسهيل التعامل بدلاً من الذهاب إلى أقرب فرع في المدينة أو الضغط الذي قد يواجهه الموقع مما يؤدي إلى بطء الوصول إلى الخدمات، ويتم تحميل تطبيق الراجحي على جميع أنواع الهواتف المحمول سواء نظام الأندرويد أو الأيفون.

كيفية الحصول على تمويل بنك الراجحي بالخطوات:

يتم التقديم للحصول على قرض بنك الراجحي بدون كفيل ليشمل المواطنين والوافدين وفقاً لشروط محددة وهي:

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم أو المتقدمة للحصول على التمويل على رأس العمل في إحدى الشركات أو الجهات المعتمدة لدى المصرف يشترط ألا يزيد عمر الشخص المتقدم عن 60 سنة أما بالنسبة للأشخاص المتقاعدين لا يزيد عن 70 سنة وقت سداد آخر قسط. يجب أن يكون الدخل الشهري للراغب في الحصول على قرض مصرف الراجحي 2000 ريال سعودي كحد أدنى، والمتقاعدين 1.99 ريال سعودي أما الوافدين الحد الأدنى للراتب حوالي 5000 ريال سعودي. الدخول على الرابط الرسمي للمصرف الراجحي تعبئة نموذج الطلب الخاص بالتمويل الشخصي “وطني”

ومن الجدير بالذكر إنه في حالة رغبة المتقدم في الحصول على التمويل ولديه العديد من تساؤلات يمكن له التواصل مع البنك من خلال الطرق المتعددة من خلال الدخول على الرابط الرسمي للصفحة أو من خلال التوصل عبر صفحة تويتر، أو من خلال رقم التواصل الذي موجود بداخل الموقع الرسمي.