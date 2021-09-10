أرامكو تعلن أسعار البنزين شهر سبتمبر 2021 والتطبيق غداً

تعلن شركة أرامكو الاسعار الجديدة للبنزين عن شهر سبتمبر 2021. خلال الساعات القليلة المقبلة على أن يتم العمل بهذه الاسعار اعتباراً من صباح السبت الموافق 11 سبتمبر 2021. وذلك في إطار خطة حوكمة أسعار البنزين والكهرباء والمياه. وتقوم شركة أرامكو بمراجعة أسعار منتجاتها من البنزين والمواد البترولية شهرياً. وهذه المراجعة مرتبطة بأسعار التصدير للخارج، غير أن هناك توجيه صادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بدء تطبيقه من شهر يوليو الماضي بأن يكون هناك سقفاً للارتفاع في أسعار البنزين وهو السعر المعمول به في شهر يوليو الماضي، حيث تم تطبيقه في شهر أغسطس الماضي، وأيضاً سيكون هو المرجع الاساسي في تحديد سعر البنزين لشهر سبتمبر عند قيام شركة أرامكو بالمراجعة الشهرية لسعر البنزين.

أرامكو تعلن أسعار البنزين شهر سبتمبر 2021:-

ستقوم شركة أرامكو بمراجعة أسعار البنزين لشهر سبتمبر 2021 مساء الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021 على أن يتم تطبيق الاسعار الجديدة للبنزين اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021، ووفقاً للتوجيه الصادر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن يكون هناك سقف للارتفاعات التي تتم في سعر البنزين داخل المملكة بحيث لا يزيد سقف الارتفاع في سعر البنزين عن السعر المعمول به خلال شهر يوليو وتم العمل بذات السعر في شهر أغسطس وأيضاً بإذن الله سوف يتم العمل به خلال شهر سبتمبر الجاري والسعر المعمول به خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين وسوف يتم العمل به خلال شهر سبتمبر ما لم يكن هناك انخفاض في السعر كما يلي:- بنزين 91 بسعر 2.18، وبنزين 95 بسعر 2.33 ريال سعودي

وتوفر شركة أرامكو للسوق المحلي في المملكة العربية السعودية أنواع مختلفة من الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين، حيث تقوم بتوفير نوعين من البنزين وهما بنزين 91 و 95.

موعد مراجعة أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية:-

تقوم شركة أرامكو بالمراجعة الشهرية لأسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي على أن يتم البدء في تطبيق الاسعار الجديدة للبنزين اعتباراً من صباح اليوم التالي وهو اليوم الحادي عشر من كل شهر ميلادي، وتقوم شركة أرامكو بتلك المراجعة منذ قيام المملكة بتحرير سعر البنزين والمواد البترولية في شهر فبراير لعام 2020.