نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قبول النساء في العسكرية بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

شروط قبول النساء في العسكرية فيما يتعلق بالوظائف التي أعلنت عنها وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت عن توافر وظائف شاغرة لكلا من الرجال والنساء، وهناك العديد من الراغبين في التقدم لشغل تلك الوظائف معرفة شروط القبول في تلك الوظائف وخاصة بالنسبة للسيدات، وفقا للشروط التي حددتها وزارة الدفاع السعودية. شروط قبول النساء في الوظائف العسكرية أن تكون المتقدمة لشغل إحدى الوظائف العسكرية الشاغرة سعودية الجنسية، ولدت وعاشت بالمملكة، باستثناء السيدة التي عاشت خارج المملكة لظروف عمل والديها أو لهدف الدراسة بشرط ألا تكون حصلت على جنسية هذه البلد.

تكون حسنة السير والسلوك، وألا يكون صادر ضدها أي حكم قضائي.

ألا تكون طردت من إحدى الجامعات أو المعاهد العسكرية مسبقا لأي سبب من الأسباب.

ألا يزيد عمر المتقدمة لهذه الوظائف عن 27 عام بالنسبة لجميع التخصصات المطلوبة، ماعدا الأطباء المتقدمون لشغل وظيفة طبيب عام، أو جراحة، أو طبيب أسنان ألا يزيد عمرها عن 30 عام عند بداية العام الدراسي الجديد.

حصول المتقدمة على شهادة جامعية بانتظام الجندي، وألا يقل تقديرها عن تقدير جيد.

اجتياز اختبارات القدرات العامة وفقا للتخصصات النظرية المطلوبة.

كما ورد ضمن شروط القبول والتي حددتها وزارة الدفاع السعودية للقبول في العسكرية، أن يتوافق الطول مع الوزن ويتناسبا معا، بشرط ألا يقل الطول عن 165 سم عند القيام بإجراء الفحص الطبي، في حالة كانت المتقدمة يبلغ طولها 165سم، فإن الحد الأدنى لقبول وزنها 52 كجم، والحد الأعلى لقبول وزنها 74 كجم، وإذا بلغ طولها 170 فإن الحد الأدنى للوزن يجب أن يكون 55 كجم، والحد الأعلى 79 كجم.

بالنسبة للتخصصات الطبية يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على رخصة الهيئة السعودية في التخصص الطبي، كما يشترط أيضا على التخصصات الطبية إنهاء فترة الامتياز.

ألا تكون المتقدمة تعاني من أي نوع من أنواع الأمراض التي تعيق التحاقها بالعسكرية مثل أمراض الربو أو الصرع والأمراض المعدية.

يتم إجراء الكشف الطبي من قبل اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لطلاب الكليات العسكرية، وكذلك أيضا لجنة قبول الجامعيين، ولا يسمح بإعادة الكشف الطبي لأي سبب. الوسوم عمر شويل - جدة شروط قبول النساء في العسكرية بالمملكة العربية السعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط قبول النساء في العسكرية بالمملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.