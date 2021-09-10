نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة نداء استغاثة تطبيق توكلنا وكيفية طلب النداء في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة نداء استغاثة تطبيق توكلنا من الخدمات الجديدة التي تم إضافتها مؤخراً للتطبيق والموقع الإلكتروني، وقد تم توضيح كيفية طلب النداء عبر توكلنا والموجه إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي، وتلبية الطلب بشكل عاجل، وهي من الخدمات الأسرع في التواصل مع تلك الجهات، وإرسال الطلبات دون انتظار الرد على الخطوط الهاتفية، أو البقاء لحين استجابة أحد الموظفين، وقد عرض التطبيق خطوات تقديم الطلب وكيف يتم الاستفادة من تلك الإضافة الجديدة والهامة والتي سيكون لها صدى ورد فعل كبير لدى المواطنين والمقيمين.

كيفية نداء استغاثة تطبيق توكلنا

أعلن تطبيق توكلنا عن خدمة نداء استغاثة الإلكترونية، والتي تم إضافتها ضمن الخدمات الإلكترونية التي تحتويها التطبيق من حيث الخدمات الصحية، والتحقق من الحالة، وطلب معلومات مدرستي، وخدمات الحج والعمرة، وخدمات الهلال الأحمر السعودي، والتحقق من الدخول إلى المدارس والجامعات والمرافق الحكومية، وللحصول على تلك الخدمات الجديدة يجب تحديث التطبيق لأخر الإصدارات ثم اتباع الخطوات

فتح تطبيق توكلنا أو الدخول على الموقع الإلكتروني بنفس بيانات الدخول الخاصة بك.

اختار الخدمات الإلكترونية

خدمات الهلال الأحمر السعودي.

طلب نداء استغاثة

تنفيذ الطلب واضغط إنشاء ثم طوارئ

يتم الإفادة حول إنشاء الطلب.

وكان برنامج توكلنا قد أعلن منذ أيام عن خدمة التحقق عبر من السمات الحيوية لزيادة أمان حسابات المستخدمين، وعلمة الدخول على التطبيق في حساب المستخدم، او الموقع الإلكتروني، لزيادة الأمان والموثوقة، والحفاظ على بيانات المستخدمين دون عبث، كما يتيح تطبيق توكلنا حدمات هامة في مجال التعليم، منها الحصول على بيانات الدخول على منصة مدرستي، ومنصة روضيتي من حساب ولي الأمر.

التحقق من الحالة الصحية عبر توكلنا في مقدمة الخدمات التي يوفرها التطبيق للعملاء، وقد اعلن التطبيق عن الحالات، وهي محصن، أو لم تثبت إصابته، والعمر أقل من 12 عام، او حجر منزلي أو حجر مؤسسي، وكل تلك الحالات تسهم في تتبع حالات الانتقال والبور تي يظهر فيها إصابات، لسرعة تدخل الجهات المعنية والتعامل مع الحالات والمخالطين، وهو دو رخام وفعال في المكافحة المستمرة للفيرس كورونا