استخراج تصاريح السفر لأفراد الأسرة عبر منصة ابشر وخطوات استخراج التصريح

استخراج تصاريح السفر من اهم الخدمات التي يستخدمها السعوديين. والتي أعلنت عنها منصة ابشر عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وخصوصا تويتر. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا عن عده خدمات منها خدمات حديثه أيضا مثل خدمه تواصل للجوازات عبر منصة ابشر عند تعذر احد الخدمات الخاصة بالجوازات. كما تم الإعلان أيضا عن تحديث معلومات جواز للمقيمين عبر منصة ابشر ومعرفه الشروط وخطوات الخدمة. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة واهم شروطها التي تم الإعلان عنها. بالإضافة إلي ذلك سوف نقوم بتوضيح كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات.

استخراج تصاريح السفر

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن الأفراد من إصدار أو إلغاء تصاريح السفر لاحد أفراد الأسرة بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه جدا. كما أعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين السعوديين المسجلين والمفعلين ببوابه ابشر. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن ملاحظه صغيره وهي انه إذا كان احد أفراد الأسرة مرافقا لصاحب جواز السفر سيتم إلغاء التصريح للمرافق أليا عند إلغاء التصريح الخاص بصاحب الجواز الأساسي.

شروط إصدار تصريح سفر

كما أعلنت المنصة عن عده شروط يجب توافرها قبل الحصول علي الخدمة. والتي توضحها لكم عبر النقاط الأتية:

يجب أن يكون لدي فرد الأسرة هويه أو جواز سفر.

مده الصلاحية الخاصة بالتصريح هي نفس مده انتهاء الجواز.

إذا كان التصريح مصدر علي الجواز فيكون خمس سنوات أما إذا كان مصدر علي الهوية فتكون مده الصلاحية هي مده انتهاء الهوية.

في حاله وجود مرافقين يمكن للمصرح إن يختار واحد معه.

يجب توافر جواز سفر ساري حتي يتم استخراج أي تصريح لدول الخليج.

التصريح المصدر علي الهوية تشمل دول التعاون الخليجي فقط.

الخدمة تشمل أفراد الأسرة دون 21 عام وغير متزوجين.

كيفيه إصدار تصريح سفر

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه استخراج تصاريح السفر الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: