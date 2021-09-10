نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتراطات السفر من وإلي السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة 1وفي ظل تطورات الأوضاع الأخيرة التي تحيط بالمنطقة العربية وقارة آسيا من انتشار سلالة جديدة من الوباء في دول كبري أدت إلي إغلاقات تامة وتوتر و قيود السفر و تعليق السفر في أوضاع العمالة الوافدة للمملكة العربية السعودية فقد قررت السلطات السعودية ، و وضعت حكومة المملكة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ممثلتين في إدارة الجوازات ومكاتب وزارة الصحة والمنصات الإلكترونية بكل منها بعض اشتراطات السفر من وإلي السعودية ، والاشتراطات الصحية اثناء السفر بسبب فيروس كورونا ، والواجب علي المسافرين من وإلي المملكة اتباعها نستعرضها لكم من خلال مقالنا ، وذلك بهدف الحفاظ علي صحة المواطنين والوافدين والحد من انتشار أو دخول سلاسله جديدة من كورونا للمملكة ، ويمكنكم التعرف علي الإجراءات الاحترازية داخل المملكة فيما يتعلق بكورونا.

اشتراطات السفر من وإلي السعودية

كما هو موضح علي موقع إجازات السعودي نستعرض لكم الإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة السعودية و وزارة الداخلية السعودية و متطلبات السفر باشتراطات السفر الخاصة بالسلطات السعودية كالآتي :

يستمر تعليق سفر مواطني المملكة إلي الدول التالية : ليبيا – سوريا – اليمن – لبنان – إيران – تركيا – أرمينيا – الصومال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – أفغانستان – فنزويلا – بيلاروسيا – الهند – وكل دولة لم يتم السيطرة علي الجائحة بها حتي الآن وفق بيان السلطات الطبية السعودية ومنظمة الصحة العالمية.

يتم السماح لمواطني المملكة بدخول مملكة البحرين بشروط : سن المسافر أكبر من 18 عام. حالة المسافر وفق تطبيق توكلنا هي محصن مستكمل للجرعات أو متعاف وليس محصن بجرعة واحدة. يستثني حاملي التأشيرات الدبلوماسية ومرافقيهم وأطقم الطيران وسلاسل الإمداد الطبي من الشروط السابقة.

بداية من تاريخ 17 – 05 -2021 يتم تطبيق الاشتراطات التالية علي راغبي السفر للخارج : 1.تلقي جرعتي اللقاح لراغبي السفر. 2.تلقي جرعة واحدة علي الأقل بشرط مرور 14 يوم من تاريخ الجرعة وفق الحالة بتطبيق توكلنا. 3.المتعافي يكون قد أمضي اقل من 6 شهور علي تاريخ إصابته وفق الحالة بتطبيق توكلنا. 4.تقديم وثيقة تأمين شاملة علاج الكورونا معتمدة من المركزي السعودي لمن يقل عمره عن 18 عام.

لا يسمح بدخول الزوار للمملكة بتأشيرة سياحة خلال الجائحة.

تعليق مؤقت لسفر بالهوية لمواطني مجلس التعاون.

يتم تقديم شهادة PCR سلبية النتيجة بتاريخ لا يزيد عن 72 ساعة من وقت العينة لكل الضيوف الوافدين بما فيهم أعضاء البعثات الدبلوماسية ومرافقيهم ما عدا المواطنين السعوديين والأطفال دون سن الـ 8 أعوام.

يخضع جميع الوافدين لفحصين الـ PCR عدا من تقل أعمارهم عن 8 سنوات ، يكون الفحص الأول خلال 24 ساعة من الوصل والثاني في اليوم السابع من الوصول وفي حال كانت المسحة سلبية يسمح للوافد بمغادرة الحجر الصحي في اليوم الثامن.

الـ PCR عدا من تقل أعمارهم عن 8 سنوات ، يكون الفحص الأول خلال 24 ساعة من الوصل والثاني في اليوم السابع من الوصول وفي حال كانت المسحة سلبية يسمح للوافد بمغادرة الحجر الصحي في اليوم الثامن. يجب علي زوار المملكة باستثناء المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون وجود تأمين طبي شامل علاج الكورونا بما فيها العلاج بالعيادات الخارجية والطوارئ والمستشفيات والحجر الصحي المؤسسي حتي 14 يوم.

يطلب من الوافدين إبراز شهادة تلقي أحد اللقاحات التالية : 1. جرعتين من لقاح فايزر بايونتك. 2. جرعتين من لقاح أوكسفورد استرازينيكا. 3. جرعتين من لقاح موديرنا. 4. جرعة واحدة من لقاح جونسون.

يتم توثيق شهادات اللقاح من السلطات الصحية الرسمية في بلدان الوافدين.

لا تقل الفترة بين تلقي الجرعة الأخيرة وتاريخ السفر للمملكة عن 14 يوم.

يقوم الوافد بحمل شهادة اللقاح بصورة دائمة أثناء وجوده بالمملكة أو إثبات حالته الصحية بواسطة التطبيقات المعتمدة بالمملكة.

مخالفة الشروط السابقة يعرض الوافد للمساءلة القانونية وعقوبة الإبعاد.

ولابد من تطبيق الحجر علي الجميع إلا لمن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والالتزام بشروط الدفاع المدني السعودي عن إجراءات واشتراطات السفر للقادمين من وإلى المملكة العربية السعودية ، ويمكن الحجز علي الرحلات الدولية إلى الدول المسموح السفر لها بشرط أخذ الجرعات الكاملة من اللقاحات المعتمدة في المملكة ، واتباع إرشادات السفر علي الخطوط السعودية بالمملكة العربية السعودية للسفر من وإلى المملكة.

تسجيل معلومات المسافرين

يجب علي المسافرين المحصنين غير المواطنين والفئات المستثناة تعبئة نموذج المعلومات من خلال موقع رحلات السعودية بهدف تسجيل بيانات التحصين الخاصة بهم ليتمكنوا من استخدام تطبيق توكلنا ، وذلك علي أن تطبق شروط السفر إلى السعودية التالية :

يتم تطبيق حجر 7 أيام علي الوافدين من الدول المسموحة وذلك علي نفقة الوافد بمقرات الحجر المؤسسي.

تطبيق حجر منزلي لمدة 7 أيام علي المواطنين والمواطنات وأزواج المواطنين والمواطنات أبناؤهم والعمالة المنزلية ويتم إجراء فحص PCR لهم بنهاية الـ 7 أيام.

وتطبيق حجر منزلي لمدة 7 أيام علي غير المحصنين ويتم إجراء فحص PCR لهم بنهاية الـ 7 أيام.

حجر منزلي لمدة 7 أيام علي حملة التأشيرات الدبلوماسية وعوائلهم.

تنفيذ حجر أطقم الملاحة ممن لهم علاقة بالإمدادات الطبية حسب توجيهات وزارة الصحة.

يعلق دخول الوافدين مؤقتاً من الدول التالية : الأرجنتين ، الإمارات العربية المتحدة ، ألمانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، إندونيسيا ، أيرلندا ، إيطاليا ، باكستان ، البرازيل ، البرتغال ، المملكة المتحدة ، تركيا ، جنوب إفريقيا ، السويد ، سويسرا ، فرنسا ، لبنان ، ومصر ، والهند ، واليابان.

ويعلق دخول من مر بتلك الدول خلال 14 يوم قبل وصول المملكة باستثناء المواطنين السعوديين واسرهم وعمالتهم المرافقة والدبلوماسيين والأطقم الطبية.

يسمح بدخول اسر الأطقم الطبية بشرط تقديم شهادة PCR سلبية وذلك لمن يزيد عمره عن 8 سنوات.

ويجب على جميع الوافدين تثبيت تطبيقي تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما.

كما يجب على الضيوف تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من الوصول.

كذلك يجب على الضيوف مراقبة أعراض كورونا والاتصال فوراً على 937 في حال ظهور أي أعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ للضرورة.

يجب على الضيوف الدخول على تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحي اليومي.

السماح للمواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين بالسفر من وإلى المملكة برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين بالخارج وذلك بتقديم إثبات الزواج.

السماح للمواطنين للسعوديين المتزوجين من غير سعوديات المقيمات خارج المملكة بالسفر إليهن والعودة الى المملكة وذلك بتقديم إثبات الزواج.

ويمكن التعرف عن المزيد من الضوابط الخاصة بالخطوط الجوية السعودية ويمكنكم التعرف علي اشتراطات الحجر الصحي المؤسسي لحجز فنادق الحجر، وإجراءات واشتراطات السفر للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية والبحث عن شروط السفر إلى المملكة.