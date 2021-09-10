نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية بنك الراجحي واهم شروط وخطوات الاعفاء من سداد القروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال الفترة الاخيرة قد قام بنك الراجحى بتقديم إعفاء لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية والذين قاموا بالحصول على قروض من مصرف الراجحي ، وقد حدد بنك الراجحى وقام بوضع عدة شروط لكى يحصل العميل على اعفاء من هذا السداد وهى كالاتى :

يقدم الراجحى السعودى إعفاء من سداد القروض

يقوم بنك الراجحى بإعفاء جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية الذين لا يستطيعون سداد الأقساط المتبقية من بعض القروض الذين تعثروا في سداد القروض والتي قد تم حصولهم عليها من فترة فقد قام بنك الراجحى من جانبه بوضع مجموعة من الشروط وذلك لكى يتم الاستفادة من تلك الإعفاء وهى كالاتى :

ومن أبرز اعفاء القروض من جانب بنك الراجحي تكون فى حالة وفاة الشخص الذي قد حصل على القرض .

او من جانب اخر وهو اذا قد تم اصابة الشخص وقد أدت إصابته الى عدم قدرته على العمل وايضا عدم القدرة على سداد تلك الأقساط ، ففى هذه الحالة يقرر بنك الراجحي بعد أن يتم تقديم هذه الأوراق والتي تثبت هذا الأمر بإعفاء صاحب القرض من سداد باقي اقساط القرض .

اذا توفى الزوج ولم يكن له ابناء من صلبه يستطيعوا القيام بسداد القرض .

تعرف معنا على الخطوات التى يجب اتباعها لتقديم الطلب الإعفاء

من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا ماهي اهم وابرز الخطوات والتى من الضروري اتباعها وذلك لكيفية معرفة تقديم الطلب وهى كالاتى :

اولا يجب على المتقدم أن يقوم بالدخول الى الموقع الالكترونى الخاص ببنك الراجحى .

ثانيا يجب ايضا على المتقدم أن يقوم بتقديم صورة تثبت الجنسية السعودية ، فى حالة إذا كان الشخص الذي قد تم حصوله على القرض سعودي الجنسية .

ومن أهم هذه الشروط يجب على المتقدم أن يقوم بتقديم صورة الهوية الخاصة به .

إذا كان المتقدم مقيم بالمملكة العربية السعودية فيجب عليه أن يقوم بتقديم ما يتم اثبات انه مقيم بداخلها وذلك منذ أكثر من ستة شهور.

وبمجرد انتهاء مقدم الطلب من هذه الطلبات يقوم بتقديم الطلب وليس عليه بعد تقديمة الانتظار حتى يتم الرد عليها من البنك .

ومن خلال موقعنا موقع ثقفني عرضنا على حضراتكم اهم الاخبار التي تخص علي بنك الراجحي السعودي والتي تختص بإعفاء المواطنين الغير قادرين على سداد الأقساط التي قاموا بالحصول على القرض من خلال بنك الراجحي وماهي الشروط اللازمة لذلك وما هي الطرق والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على هذا الإعفاء نتمني ان نكون وفقنا في عرضها على حضراتكم .