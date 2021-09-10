حل مشكلة عدم صرف الدعم وتعليق دفعات حساب المواطن في 3 خطوات

حل مشكلة عدم صرف الدعم وتعليق الدفعات في برنامج حساب المواطن، هناك العديد من المستفيدين والمستفيدات من دعم برنامج حساب المواطن، يرغبون في معرفة طريقة حل مشكلة عدم صرف الدعم المستحق لهم، وتعليق الدفعات الخاصة بهم، سوف نوضح لهم طريقة حل هذه المشكلة، وفقا لما قامت صفحة خدمة المستفيدين بنشره على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في ردا لها على أحد الاستفسارات المقدمة، وهي عن حالة الدفعات الخاصة بحساب المواطن، التي لم يتم وصولها للشخص المستفيد وقد أوضحت لهم الإجراءات التي يجب اتخاذها بشأن هذه المشكلة.

حل مشكلة عدم صرف الدعم وتعليق الدفعات في ثلاث خطوات

أولا: يقوم الشخص المستفيد من الدعم بمراجعة البنك الذي يقوم من خلاله باستلام الدفعة المستحقة من الدعم، والتأكد من عدم إيداع الدعم.

ثانيا: يمكن للمستفيد الدخول عبر رابط حساب المواطن ومعرفة حالة الأهلية في حال لم يتم إيداع الدعم المستحق.

ثالثا: رفع طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، حيث يقوم المواطن باختيار نوع الطلب الرئيسي (المدفوعات)، واختيار نوع الطلب الفرعي، وبعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة لم يتم استلام الدفعة.

حالة الدفعات التي تظهر في حساب المستفيد من دعم حساب المواطن وماذا تعني

يظهر في حالة الدفعات في برنامج حساب المواطن العديد من الحالات، التي يجب معرفتها ومعرفة ماذا تعني كلا من هذه الحالات، وهى كالآتي:

حالة (وجهت): وهذه الحالة كما أوضح حساب المواطن تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

أو حالة (مدفوعة): وهذه الحالة تعني أن الدعم المستحق للدفعة قد تم إيداعه في حساب المستفيد، المسجل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

أو حالة (مرفوضة): تعنى أن الدعم لم يتم إيداعه في حساب الشخص المستفيد.

كما أن هناك حالة أخرى في حالة الدفعات، وهي (حالة في الانتظار)، وهذه الحالة تعنى أن المبلغ المستحق معلق لعدم تنشيط الحساب البنكي، ولحل المشكلة في هذه الحالة ينبغي على الشخص المستفيد، الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، ومن ثم القيام بالضغط على أيقونة استئناف المدفوعات، وذلك بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي للمستفيد.