كيفية فتح حساب جاري في مصرف الإنماء وأبرز المميزات التي يقدمها

كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية يبحث عن أفضل البنوك العاملة في الملكة حتى يتمكن من الحصول على حساب جاري خاص به، وفي مصرف الإنماء بشكل خاص يمكن الحصول على تجربة فريدة عند فتح حسابك الجاري، والاستفادة بالكثير من الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، سواء العملاء الحاليين أو الجدد، كما أن مصرف الإنماء يوفر الكثير من الخدمات المصرفية التي تساعدك على إنجاز معاملاتك البنكية، كما يمكن التواصل مع خدمة عملاء البنك التي تقدم للعملاء الاستشارات والحلول المالية التي تساعد العملاء على اتخاذ القرار المناسب، ويعد مصرف الإنماء واحداً من أفضل البنوك العاملة في المملكة، وله العديد من الفروع على مستوى المملكة.

مميزات فتح حساب جاري لدى مصرف الإنماء

يحصل العميل الجديد على اسم مميز لحسابه يسهل تذكره.

يستطيع العميل إصدار شيكات مصرفية.

يمكن للعميل إصدار بطاقة مدى إضافية لنفس الحساب.

يمكن للعميل سحب مبالغ بشكل مباشر من خلال حسابه، سواء من الفرغ أو أجهزة الصراف الآلي.

يستطيع العميل السحب النقدي من خارج المملكة.

يمكن للعميل استخدام بطاقة مدى للشراء من نقاط البيع المنتشرة في المملكة.

كما يمكن أيضاً فتح حسابات إضافية بالريال السعودي أو بالعملات الأجنبية.

يمكن إنشاء أوامر دفع متكررة داخل مصرف الإنماء أو البنوك المحلية أو العالمية.

سداد الفواتير والمستحقات.

الاستفادة بكافة خدمات إنترنت مصرف الإنماء، هاتف الإنماء، صراف الإنماء، وتطبيق الإنماء.

الأوراق المطلوبة لفتح حسب مصرف الإنماء

هوية وطنية سارية المفعول للمواطن السعودي.

هوية مقيم وجواز سفر ساري المفعول للمقيمين في المملكة.

تعبئة نموذج فتح الحساب الجاري.

فتح حساب مصرف الإنماء

يمكن فتح الحساب الجاري بأكثر من طريقة، سواء عن طريق زيارة أي من فروع مصرف الإنماء المنتشرة في المملكة، أو عبر تقديم الطلب إلكترونياً، وذلك من خلال رابط فتح حساب مصرف الإنماء، ومن ثم يجب على العميل كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، والتي تشمل اسم صاحب الحساب، رقم الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني، النوع، رقم الهوية الوطنية للمواطنين، رقم هوية مقيم للمواطنين، وبعض البيانات الأخرى.