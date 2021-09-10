نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة وبلاغ الهروب في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة عبر موقع وزارة العمل السعودية والتي تقدم الكثيرة من الخدمات للمواطنين والمقيمين والوافدين علي المملكة العربية السعودية ومن اهم هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة والتي تمنح صاحب العمل أو الكفيل حق التبليغ عن عامل وافد أو مقيم تم هروبه من العمل أو من المؤسسة التي يعمل بها كما يجيب الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية علي تساؤلات البعض عن كيف اعرف أن علي بلاغ هروب من الكفيل أو من صاحب العمل من قبل العامل نفسة سوف نشرح كل ذلك واكثر وسوف نشرح لحضراتكم كافة الخطوات المرجو اتباعها للاستفادة من خدمة استعلام عن تغيب وافد وزارة العمل و مكتب العمل السعودية برقم الحدود.

استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة

إليكم الآن خطوات الاستعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة أو رقم الحدود عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكتب العمل السعودية فبرجاء اتباع الخطوات التالية لمعرفة كيف اعرف بلاغ الهروب برقم الإقامة وجاءت الخطوات كالاتي :

الدخول عبر الموقع الرسمي وزارة العمل السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. نختار من الصفحة الرئيسية الخدمات الإلكترونية للأفراد.

ثم نقوم بالضغط علي خدمات الاستعلامات.

سوف تظهر لنا صفحة أخري نختار منها خدمة استعلام عن وافد برقم الإقامة .

بعد ذلك سوف نقوم بكتابة كافة البيانات مثل رقم الإقامة ورقم الحدود والهوية والجنسية والاسم.

بعد ذلك سوف تظهر لنا صفحة بها كافة البيانات عن العامل أو الموظف الوافد وعن حاله العمل الخاص به أن كان مستمر في عملة أو متغيب عن العمل وعلية بلاغ هروب من قبل الكفيل أو صاحب المنشأة أو المؤسسة التي يعمله بها.

الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة وزارة الداخلية

كما يمكنكم معرفة طريقة استعلام عن تغيب وافد برقم الحدود عبر موقع ابشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية باتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول علي موقع وزارة الداخلية السعودية. الذهاب إلي قسم ابشر الجوازات السعودية. ثم نقوم باختيار خدمة استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة أو رقم الحدود. سوف تظهر لنا صفحة ابشر نختار منها خدمات ابشر الإلكترونية للأفراد. ثم نقوم بتسجيل الدخول باستخدام الاسم أو رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك. ثم نضغط علي زر تسجيل الدخول.

بعد الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني لخدمات الأفراد نذهب إلي خدمات الجوازات السعودية ونختار الاستعلام عن صلاحية الإقامة لعامل وافد ونقوم بإدخال كافة بيانات الموظف أو العامل وسوف نتبين من بيناته حاله العمل أن كان متغيب عن العمل وعلية بلاغ هروب أو مستمر في العمل ولية علية أي مخالفات.