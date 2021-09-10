اهم الاخبار و القرارات التي تخص وزارة الصحة ووزارة العدل بالسعودية 2021

من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني نرصد لكل متابعينا أهم وأخر الأخبار وكذلك الأحداث داخل المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة بحيث انها اقتربت المملكة من الوصول إلى مفهوم المناعة المجتمعية بتحصينها لعدد 70 % من سكان المملكة ضد فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 2019 )، بهذا المعدل العظيم والذي ابتدأ منذ حملات التطعيم وايضا المستمرة إلى وقتنا هذا .

وزارة الصحة بالسعودية تقترب من تحصين 70 % من سكانها

ومن جانب آخر نعرض لحضراتكم وتبعا لما يهم متابعينا عن أهم الأخبار داخل المملكة العربية السعودية فقد كشفت وزارة الصحة، أن لقاحات كورونا المعطاة قد وصل عدد الجرعات داخل المملكة العربية السعودية، تجاوزت عدد الـ33 مليون جرعة.ومن هنا استكمالا لمنشورات سابقة عبر موقعنا موقع ثقفني فإنه الآن تقترب المملكة العربية السعودية للوصول لما يسمى بالمناعة المجتمعية وهذا لفظ صحي بحت وهذا ضد فيروس كورونا المستجد ، وحيث انها ف سوف تكون قد أكملت تطعيم 70% من سكانها في الأيام القليلة القادمة وذلك منذ العمل على بدء حملات التطعيم والتي نظمت من قبل المملكة والمستمرة حتى وقتنا هذا .ومن جانبه قد أوضحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ، وذلك بالامس الخميس ، أنه من الممكن تأكيدا عن وصولها إلى تحصين ما يتخطى عدد 70% من سكان المملكة العربية السعودية، وذلك طبعا وتأكيدا لمشيئة الله تعالى في شهر أكتوبر المقبل.وأوضحت وزارة الصحة بالمملكة ، إنه وصل عدد الجرعات المقدمة من لقاح كورونا هذه الفترة قد تجاوزت أكثر من 32.6 مليون، وذلك عن طريق 587 مركزًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية .وقد أشادت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية أنه وطبقا لهذا المعدل التحصيني امكانية تحصين ما يتخطي عدد 70% من سكان المملكة وذلك في المدة التي تتراوح ما بين 65 يومًا، أي في 22 من أكتوبر المقبل بمشيئة الله تعالى .

السعودية وزير العدل وجّه بإنشاء وحدة ذكاء اصطناعي

وعلى صعيد أخر قد قام معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل بالمملكة العربية السعودية ، قد وجه تعليماته بإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي، والتي يهدف من خلالها تطبيق تقنيات جديدة للذكاء الاصطناعي؛ وذلك لتحسين تجربة المستفيدين.وأن وزارة العدل قد أوضحت من جانبها وبناءا على تصريحات السيد الوزير أن وحدة الذكاء الاصطناعي الهدف منها العمل على الاستفادة من تجارب العلمية وأيضا الخبرات العالمية وكذلك المحلية في ذلك المجال التكنولوجي ، ومن جانبه أوضح أنه مهم جدا للعمل على دعم الفرق العاملة وأيضا العمل على رفع تلك الكفاءة ، وكذلك الاستفادة بالإشراف على الأعمال المتعلقة وتسهيل وتطوير خدمات الخاصة والمهمة داخل الوزارة، وتستخدم الوزارة هذه التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، من خلال بناء تطوير وحوكمة الأعمال والتشغيلية، وذلك لكي تضمن جودة كافة الخدمات المقدمة للمستفيدين منها ، والاهم من ذلك الالتزام بالمعايير ومنها الضوابط ذات العلاقة المرتبطة داخل وخارج الوزارة .