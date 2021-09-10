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عمر شويل - جدة يترقب جميع المواطنين الآن في المملكة العربية السعودية، ما سوف تسفر عنه المراجعة الشهرية لأسعار البنزين عن شهر سبتمبر من قبل شركة أرامكو السعودية، والمعنية بتوفير البنزين والمواد البترولية في السوق المحلي في السعودية، وتقوم أرامكو بهذه المراجعة بشكل دوري وشهري منذ شهر فبراير 2020 في إطار سياسة حوكمة أسعار البنزين والكهرباء والمياه، وعلى الرغم من أن شركة أرامكو ستقوم بتلك المراجعة الشهرية لأسعار البنزين مساء اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021، وسوف يتم تطبيق الاسعار الجديدة اعتباراً من صباح الغد، السبت الموافق 11 سبتمبر 2021، إلا أننا من خلال السطور التالية سوف نعلن عن توقعاتنا لأسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر 2021.

توقعات أسعار البنزين لشهر سبتمبر 2021 في السعودية والتطبيق غداً

تقوم شركة ارامكو في المملكة العربية السعودية، بإجراء مراجعة دورية لأسعار البنزين في المملكة، على أن يتم الاسعار الجديدة للبنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويبدأ تطبيق الاسعار الجديدة للبنزين اعتباراً من صباح اليوم الحادي عشر من الشهر الميلادي ويستمر العمل بالأسعار الجديدة للبنزين حتى اليوم العاشر من الشهر الميلادي الذي يليه وهكذا وقد تم اجراء أول مراجعة شهرية في المملكة اعتباراً من فبراير 2020.

ووفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة فهناك سقف أعلى لسعر البنزين في المملكة، وذلك تيسيراً على المواطنين في المملكة، حيث أنه ليس من المعقول ان يكون هناك ارتفاعات متوالية في أسعار البنزين مما يشكل عبء كبير على المواطنين في المملكة، ولتخفيف هذا العبء الاقتصادي على المواطنين فكان لابد من تدخل خادم الحرمين الشريفين بهذا التوجيه الكريم.

وتضن التوجيه الصادر من خادم الحرمين الشريفين بأن يكون سقف الارتفاع في سعر البنزين في المملكة هو سعر البنزين المعمول به في شهر يوليو 2021، حيث تم تثبيت هذا السعر والعمل به خلال شهر أغسطس 2021، ثم من المتوقع أن يتم العمل به أيضاً خلال شهر سبتمبر 2021 والاسعار الجديدة المتوقعة لسعر البنزين عن شهر سبتمبر 2021 هي كالتالي:-

بنزين 91 بسعر 2.18 ريال سعودي لكل لتر، وبنزين 95 بسعر 2.33 ريال سعودي لكل لتر.