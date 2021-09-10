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عمر شويل - جدة طريقة ورابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي؛ يعمل برنامج دعم ريف على تقديم العديد من الخدمات للأسر المنتجة في المملكة السعودية، ويبحث العديد من المواطنين على رابط التسجيل في برنامج ريف وذلك للاستفادة من امتيازات هذا البرنامج، وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية التسجيل في برنامج ريف وكذلك رابط وشروط البرنامج.

طريقة التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي

يمكن التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي إلكترونياً عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الرابط الرسمي لبوابة ريف. النقر على إنشاء حساب جديد . تدوين كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال وكلمة المرور. كتابة رمز التحقق المرئي. التأكد من صحة البيانات التي قمت بتسجيلها ثم الضغط على تسجيل.

شروط التسجيل في دعم ريف المادي

تم وضع بعض الشروط للتسجيل في برنامج ريف المادي وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في البرنامج سعودي الجنسية أو ممن يحملون بطاقات التنقل.

كما يجب ألا يقل عمره عن 21 عاماً.

لابد أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي باسمه.

إرفاق المستندات المطلوبة لبرنامج ريف.

كتابة البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من صحتها.

كما يجب أن يكون المتقدم لا يعمل في أي مصلحة سواء خاص أو حكومي.

يجب أن لا يزيد دخل المتقدم عن 6000 ريال سعودي.

لابد أن يكون المتقدم مسجل في المناطق الإدارية التي تستهدفها برنامج ريف.

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في دعم ريف يعمل في مجال الزراعة بنفسه.

يجب أن لا يزيد عدد البرامج المشترك بها المستفيد من دعم ريف عن ثلاث برامج.

رابط برنامج دَعم ريف

يُعد برنامج ريف من أفضل وأشهر البرامج في المملكة العربية السعودية، حيث تم إنشاؤه بالتعاون بين وزارة المياة والزراعة وذلك من أجل تحسين الدخل للأسر المنتجة وصغار التجار والمزارعين، حيث تهدف الوزارة لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي وزيادة مستوى الإنتاج وذلك عن طريق استخدام الموارد المتاحة بشكل جيد.

وبهذا نكون قدمنا لكم في نهاية هذا المقال طريقة التسجيل في منصة ريف للدعم المادي, وكذلك شروط التسجيل في دعم ريف المادي, وأيضاً رابط منصة ريف.