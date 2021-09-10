نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شهر سبتمبر من بنك الراجحي 2021 وكيفية التقديم عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شهر سبتمبر من بنك الراجحي، من أكثر عمليات البحث خاصة بعد الإعلان عن عرض تمويل بنك الراجحي لشهر سبتمبر الذي يقدم العديد من المزايا والعروض لكافة المستفيدين من العملاء لمصرف الراجحي، ومن خلال هذا المقال نوضح بشكل تدريجي ما يشمله تمويل شهر سبتمبر والعروض الخاصة به، وكيفية الحصول على هذه التمويلات والتقديم عليها ورابط الدخول، كما يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها، ويمكن فتتح حساب جاري، وعرض البطاقات الائتمانية لبنك الراجحي.

تمويل شهر سبتمبر من بنك الراجحي 2021:

أعلن بنك الراجحي من خلال صفحته الرسمية عن عروض تمويل شهر سبتمبر الحالي، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعينا عروض تمويل شهر سبتمبر وهي:

عرض التمويل التأجيري

عرض سداد المديونية

عرض التمويل الشخصي

عرض التمويل العقاري

عرض البطاقات

ومن الجدير بالذكر إنه من خلال هذا المقال سنعرض كل تمويل منهم على حدى لمعرفة مميزاته وكيفية التقديم عليه.

عرض التمويل التأجيري:

يتعلق هذا النوع من التمويلات بتأجير السيارات ويتم من خلال تحويل الراتب بمميزات معينة وهي:

دفعة أولى 0%

رسوم إدارية 0%

متوفر برنامج 50/50

الدفعة الأخيرة حتى 40%

المدة 10 شهر

معدل النسبة السنوية شاملة التأمين يبدأ من 4.12%

وهناك ما يتعلق هذا النوع من التمويلات بتأجير السيارات ويتم من خلال دون تحويل الراتب وله مميزات معينة وهي:

دفعة أولى تبدأ من 5%*.

رسوم إدارية 0%*.

قسط شهري منخفض.

الدفعة الأخيرة حتى 35%*.

المدة 60 شهر.

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 7.49%.

ويتم التقديم على هذا النوع من التمويل من خلال زيارة أقرب فرع لمصرف الراجحي أو التواصل على الرقم 8001241222، كما إنه يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني بنك الراجحي الدخول عليه ثم اختيار عروض سبتمبر واختيار أيقونة عرض التمويل التأجيري، ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب الآن.

عرض سداد المديونية:

مميزات عرض سداد المديونية:

يمكنك الحصول على تمويل وطني بفترة استحقاق تصل الى 60 شهرا.

رسوم إدارية مستردة على بطاقة العميل الائتمانية او مسبقة الدفع.*

هامش ربح تنافسي.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 1.03%.

سرعة إتمام جميع إجراءات طلب تمويل العميل.

تمكين العميل من الاستفادة من المنتجات التمويلية والخدمات الأخرى المقدمة من مصرف الراجحي.

إمكانية توحيد التزامات العميل القائمة للمنتجات الأخرى في البنك الاخر من خلال سدادها من قبل المصرف ضمن منتج سداد المديونيات.

إمكانية تمويل العملاء المتقاعدين.

إمكانية السداد المبكر في أي وقت بناء على طلب العميل.

لا يشترط كفيل للحصول على التمويل.

لا يوجد حد اقصى لمبلغ التمويل.

تأجيل سداد استحقاق اول قسطين للعميل لمنتج سداد المديونية.

الاعفاء عن المديونية في حال الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.*

ومن الجدير بالذكر إنه يتم التقديم عليها بنفس الطريقة المتبعة في عرض التمويل التأجيري.

عرض التمويل الشخصي:

لكي يستفاد العميل من بنك الراجحي وخاصة من عرض التمويل الشخصي هناك منتجين وطنين ونعرض كلاً منهما على حدى:

المميزات: (لمنتج وطني 1):

يمكنك الحصول على تمويل وطني بفترة استحقاق تصل الى 60 شهرا.

رسوم إدارية مستردة على بطاقة العميل الائتمانية او مسبقة الدفع.*

هامش ربح تنافسي.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 1.03%.

سرعة إتمام جميع إجراءات طلب تمويل العميل.

تمكين العميل من الاستفادة من المنتجات التمويلية والخدمات الأخرى المقدمة من مصرف الراجحي.

إمكانية تمويل العملاء المتقاعدين.

إمكانية تمويل العملاء على وشك التقاعد.

إمكانية التقدم بطلب التمويل وتنفيذه من خلال التطبيق مباشرةً.

إمكانية تمويل العملاء الغير سعوديين.

إمكانية السداد المبكر في أي وقت بناء على طلب العميل.

لا يشترط كفيل للحصول على التمويل.

لا يوجد حد اقصى لمبلغ التمويل.

الاعفاء عن المديونية في حال الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.*

المميزات: (لمنتج وطني 2):

يمكنك الحصول على تمويل وطني بفترة استحقاق تصل الى 60 شهرا.

رسوم إدارية مستردة على بطاقة العميل الائتمانية او مسبقة الدفع.

هامش ربح تنافسي.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 1.43%.

سرعة إتمام جميع إجراءات طلب تمويل العميل.

تمكين العميل من الاستفادة من المنتجات التمويلية والخدمات الأخرى المقدمة من مصرف الراجحي.

إمكانية تمويل العملاء المتقاعدين.

إمكانية تمويل العملاء على وشك التقاعد.

إمكانية التقدم بطلب التمويل وتنفيذه من خلال التطبيق مباشرةً.

إمكانية تمويل العملاء الغير سعوديين.

إمكانية السداد المبكر في أي وقت بناء على طلب العميل.

إمكانية توحيد التزامات العميل لأكثر من تمويل في عقد واحد.

لا يشترط كفيل للحصول على التمويل.

لا يوجد حد اقصى لمبلغ التمويل.

الاعفاء عن المديونية في حال الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.*

عرض التمويل العقاري:

يتم الاستفادة من هذا العرض لما هو يتعلق بالعقارات وهناك العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها ومن هذه المميزات:

هامش ربح تنافسي.

فترة سداد تصل الى 35 سنة،

معدل النسبة السنوي يبدأ من 3.74%.

الرسوم الإدارية ورسوم التقييم مستردة*.

العرض يشمل جميع منتجات التمويل العقاري .

فترة سداد تصل الى 25 سنة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

عرض البطاقات:

يتميز بنك الراجحي أيضا بالبطاقات الائتمانية التي تسير على مدى الحياة، ومن مميزات بطاقات الراجحي: