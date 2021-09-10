نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس رابط تسجيل الدخول وخطوات الاستعلام عن ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس رابط تسجيل الدخول يبحث عنه مدرسي ومدرسات المملكة العربية السعودية للاستعلام عن الترقيات الجديدة عقب إعلان وزارة التربية والتعليم السعودية عن فرص جديدة للتقديم على رتبة معلم ممارس ومعلم متقدم لجميع العاملين بالمصالح الخاصة بالتعليم في كافة أنحاء المملكة وسوف تتم الترقية عبر نظام فارس الإلكتروني الذي نصبته الوزارة وهو مشروع أنظمة إدارة الموارد المالية والإدارية يهدف إلى تقديم عدد كبير من الخدمات الإلكترونية الذاتية التي تعمل على تسهيل وتوفير الجهد و الوقت للعاملين لزيادة ورفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية ورفع مستوي التعليم وتطوره ل تحقيق أهداف رؤية 2030 و زيادة الخدمات الرقمية لمواكبة التقدم العالمي واستحداث الوسائل الرقمية.

نظام فارس رابط تسجيل الدخول

يقدم النظام العديد من الخدمات الإلكترونية للعاملين في مجال التعليم من معلمين ومعالمات ومديرين وعمال يعد من البرامج والنظم الهامة التي يبحثون عنها للحصول على خدمة أو الاستعلام عن الترقيات الجديدة ومن خلال موقع ثقفني يمكنكم الإطلاع على رابط تسجيل الدخول وموعد التقديم على الترقيات التي أعلنتها الوزارة و خطوات الاستعلام عن ترقيات الكوادر شاغلي الوظائف التعليمية 1443.

موعد فتح الترقية نظام فارس رابط تسجيل الدخول

تحرص وزارة التعليم السعودي دائماً على رفع مستوى العاملين بها مادياً ويتأتى ذلك من عمل نظام للترقيات التي لها أثر كبير في تطوير وتنمية الكوادر العاملة في المنصات والإدارات التعليمية وقد أعلنت عن موعد بدأ التقديم على الترقية عبر الخدمة الذاتية ترقيات المعلمين يوم 26/2/1443ه‍ وتستمر حتي يوم 8/3/1443ه‍

شروط ترقية المعلمين 2021

يتم التقديم للموظف عبر الخدمة الذاتية بعد تسجيل الدخول نظام فارس بشروط:

للموظف الذي أصدر رخصة مهنية وفقاً لنظام هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية. يجب على المتقدم أن يكون مستوفياً لجميع متطلبات الترقية وفقاً لما جاء في لائحة الوظائف التعليمية.

خطوات الاستعلام عن ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية 1443

للاستعلام عن ترقيات الإداريين والمعلمين وكافة العاملين بقطاع التعليم السعودي وفرت الوزارة نظام فارس للخدمة الذاتية ويتم اتباع عدة خطوات: