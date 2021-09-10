شروط وكيفية سفر غير المحصن إلى السعودية وموعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

اجراءات دخول غير المحصن إلى السعودية والشروط والإجراءات المتبعة للسفر إلى المملكة في حالة الغير محصن والتسجيل في توكلنا. وذلك للدخول إلى السعودية للغير محصن وأيضاً الإعلان عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية رسمياً. ثم شروط السفر من مصر إلى المملكة العربية السعودية بعد قرار رفع تعليق السفر والذي اعتمدته الحكومة السعودية والسماح للمواطنين والمقيمين بالعودة إلى المملكة. بعد اتباع الإجراءات والتسجيل في منصات قدوم وبوابة تسجيل اللقاح المعتمد للدخول إلى السعودية ويجب رفع شهادة التطعيم على توكلنا.

شروط دخول غير المحصن إلى السعودية

فقد أعلن تطبيق توكلنا على حسابة الرسمي على تويتر عن آلية دخول الغير محصنين إلى السعودية والبروتوكول المتبع في دخول غير المحصن من دولة خارجية. حيث أكد توكلنا أن اللون الأزرق للقادمين من الدول الغير مسجلة لحالات كورنا يحب أن يخضع للفحص ويحدد السكن ويطبق عليه الحجر المؤسسي لمدة سبعة أيام.

ثم فى حالة إن كان الزائر يبلغ 7 سنوات فيما فوق فيتم اجراء فحص اليوم السادس من الوصول وفى حالة ظهور النتيجة سلبية يتم تعديل الوضح الصحي للزائر.

فيما يجب أن يقدم الزائر طلب لقاح فيروس كورونا عن طريق تطبيق توكلنا وبعد ذلك يحصل على الموافقة وبعد ذلك يتم تحديد موعد لتلقى اللقاح.

إجراءات الزائر الغير محصن القادم إلى السعودية

حيث أن برنامج توكنا يتيح للمستخدمين الوصول إلى بيانات سجل سفرهم الخارجي والاطلاع على تفاصيل الإعلان الأولي والذي يصبح متاح لهم الوصول إليه عن وصولهم إلى السعودية.

وأيضاً طريقة عرض سجل السفر الدولي عن طريق الدخول إلى لوحة القيادة والضغط على سجل السفر وفى حالة عدم تسجيل الشخص في كورونا الجديد ” اللون الأزرق” وليس محصناً يجب علية التسجيل في برنامج ” ثقتنا” وتحديد مكان السكن والالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوع حيث سيخضع لفحص بعد اليوم السادس وفى حالة أن كانت النتيجة سلبية يتم تعديل اجراءات الحجر للزائر الغير محصن.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

فتح الطيران بين مصر والمملكة يترقبه الكثيرين من العمالة المصرية واسرهم بد قرار بإلغاء تعليق قدوم الرحلات الجوية بين السعودية. وكلاً من الأمارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين والسماح لحرية الطيران بالذهاب والعودة لتلك الدول وموعد فتح الطيران بين مصر والسعودية. ثم وفق تصريحات مسئولين في مصر للطيران أن موعد الرحلات الجوية بين مصر والسعودية سيكون في أواخر شهر سبتمبر الحالي والتخوف في المملكة. وذلك بسبب عدد متلقي اللقاح في مصر ووجود لقاحات غير معتمده لدى السعودية يتم تطعيم المواطنين المصريين القادمين إلى السعودية بها حيث تم الإعلان في السابق عن اللقاحات المعتمدة للسفر إلي السعودية.