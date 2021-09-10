نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الدفعة 46 شهر سبتمبر وكيفية تقديم طلبات الاعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن منذ ساعات عن إيداع المبالغ المستحقة الدفعة 46 في الحسابات البنكية المستفيدة من هذا الدعم، فقد تم الإيداع في اليوم الموافق الخميس الموافق 9 من شهر سبتمبر، وذلك باعتبار أن موعد الصرف الرسمي وافق موعد أجازة رسمية لذلك تم الصرف في يوم الخميس بدلاً من الجمعة، ومن خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” أوضح تفاصيل الإيداع لهذه الدفعة، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعي موقعنا ثقفني تفاصيل الدفعة 46 شهر سبتمبر وكيفية تقديم طلبات الاعتراض.

تفاصيل الدفعة 46 شهر سبتمبر:

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عن تفاصيل الدفعة 46 شهر سبتمبر، حيث وصل إجمالي مبالغ الدعم لشهر سبتمبر للأشخاص المستحقين حوالي 1.9 مليار ريال سعودي، بينما وصل عدد الأشخاص المستفيدين إلى 10.5 مستفيد وتابع، وكانت المبالغ التي تخص التعويضات للدفعات السابقة بأثر رجعي وصلت إلى 21 مليون ريال سعودي.

تقديم طلبات الاعتراض:

يقدم البرنامج العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الاستفادة منها من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الخدمات التي تزداد عمليات البحث عليها خلال الساعات القادمة، خدمة تقديم طلبات الاعتراض، حيث تتيح هذه الخدمة لكافة الأشخاص المستفيدين إمكانية تقديم طلبات الاعتراض على قيمة الدعم الذي حصل عليه.

خطوات تقديم طلبات الاعتراض:

بعد تساؤل العديد من الفئات المستفادة من هذا الدعم عن إمكانية تقديم طلبات الاعتراض، نعرض لكافة متابعينا من خلال هذا المقال خطوات تقديم طلبات الاعتراض وهي:

الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن تسجيل الدخول للمواطن كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور اختيار أيقونة تقديم طلبات الاعتراض وأكد البرنامج على ضرورة إرفاق سبب الاعتراض أثناء التقديم بعد ملء البيانات المطلوبة الضغط على أيقونة عرض

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد أكد على ضرورة تحديث البيانات لكافة الأشخاص المستفيدين من الحصول على الدعم، وأشار أن تحديث البيانات والتأكد من صحتها خاصة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ودخل الشخص المستفيد، علماً بإنه إذا لم يقم المواطن بتحديث البيانات الخاصة به يتم منع صرف الدعم له.