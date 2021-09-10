نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب شخصي بنك الراجحي 1443 عن طريق رابط مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب شخصي بنك الراجحي له عدة شروط، ولكن للراجحي أنواع من الحسابات، تختلف كلا منها عن الآخر، ولهذا فقد وفر البنك ثلاثة من أنواع الحساب، والتي يستطيع العميل أن يستفيد بأي منها وتلك الحسابات هي، الحساب الجاري، أو الحساب المميز، أو الحساب الخاص، حيث يعد هذا البنك من أهم وأضخم البنوك الموجودة في المملكة السعودية، ويتبع البنك المعاملات الإسلامية المصرفية، حتى أصبح من أكبر المصارف الإسلامية في العالم أجمع، وله عدة فروع تنتشر في شتى أنحاء السعودية، ومن هذا المنطلق، ومن خلال موقعنا سنحاول أن نعرض في تلك السطور القادمة طريقة فتح حساب الراجحي.

فتح حساب شخصي بنك الراجحي

حتي يتسنى للعميل فتح حساب بنك الراجحي، وهذا بكل سهوله ويسر دون اللجوء للذهاب والتزاحم في إحدى فروع البنك، بعد معرفة شروط الراجحي لفتح حساب جاري، لابد من اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الخاص ببنك الراجحي، بغرض فتح حساب شخصي بنك الراجحي.

يطلع العميل على كافة الشروط التي تشترطها الخدمة الإلكترونية.

ويطلب منه بعض البيانات الخاصة، فيتم الإجابة عليها مع الاستيفاء الكامل.

لابد من كتابة رقم جوال مسجل باسم العميل، وهذا لسهولة التواصل.

ثم كتابة كافة البيانات التي تتعلق بدخل العميل المادي.

استيفاء البيانات الخاصة بالضرائب، مع الإجابة عن كل ما يتعلق بالأسرة.

بعد ذلك الذهاب إلى أقرب فرع من فروع بنك الراجحي، وهذا حتى يتم استيفاء الخطوات.

العمل على توثيق الحساب في منصة أبشر.وبعد الانتهاء من كل تلك الخطوات، سوف يقوم البنك بإرسال رسالة عبر رقم الجوال، تفيد بتأكيد فتح الحساب.

تسجيل الدخول مباشر أفراد الراجحي

تعتبر مباشر خدمة مقدمة من الصرح المالي العملاق الراجحي، حيث يعد من أهم الخدمات الإلكترونية، حيث تكفل السهولة في التعامل المصرفي للعملاء، من أي مكان وفي أي وقت، حيث يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي، ثم اختيار خدمة مباشر، ولابد من إضافة رقم بطاقة الصرف الآلية، والرقم السري الخاص بها، والذي يتكون من 4 أرقام، ثم يقوم العميل بكتابة رقم الحساب الخاص، ثم اختيار حزمة من حزمات الخدمات المقدمة.

ثم يقوم باختيار خدمة مباشر للأفراد، وتسجيل الدخول إلى صفحة جديدة، حيث يقوم العميل بكتابة كل البيانات المطلوبة، وتلك البيانات عبارة عن الاسم، كلمة السر، البريد الإلكتروني الخاص بالعميل، وبعد الانتهاء من الخطوات، سيقوم الراجحي بإرسال رقم سري، وهذا لضمان تأكيد المعلومات المقدمة.