فتح حساب اون لاين بنك الخليج 1443 الحساب الجاري

فتح حساب اون لاين بنك الخليج ميسر وبسيط، ولكن لابد من استيفاء بعض الشروط، والموافقة على الأحكام، حتي تتمكن منه، ويقدم البنك الكويتي الكثير من الخدمات لكافة العملاء، كالخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية للأشخاص، خدمات الخزينة، والعديد من الخدمات المصرفية الأخرى، الذين فضلوا الانضمام إليه عن غيرة، ويعتبر الخليجي من اكبر البنوك الموجودة في الكويت، حيث تأسس عام 1960، وقد أصبح هذا البنك من أكبر شركات المساهمة الكويتية، حيث يقدم الصرح العملاق الكثير من الخدمات للكويتين وغيرهم، ويقدم عدة حسابات تتناسب مع الجميع، من حيث الدخل والمصروفات، ومن خلال موقعنا المتميز، بتوضيح وتفصيل كل ما يهم المواطن، سنوضح فيما يلي ، الطريقة التي يمكن بها الاستفادة من خدمات البنك الخليجي أون لاين، وهذا بكل سهولة ويسر.

فتح حساب اون لاين بنك الخليج

وفيما يلي أهم الخطوات الواجب اتباعها عند فتح حساب .

الدخول مباشرة إلى موقع بنك الخليج.

بعد ذلك سيظهر عدة صفحات، قم بالضغط على قدم الطلب لفتح حساب.

ثم إدخال كافة البيانات التي يطلبها الموقع.

ولابد من كتابة رقم هاتف مسجل للعميل.

كما يجب كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

ثم كتابة بيانات الهوية بشكل صحيح، شرط أن تكون صالحة المدة.

مع ضرورة كتابة الرقم المبعوث، والمكون من سبعة أرقم وهو( رمز التحقق).

وبعد ذلك بالضغط على زر إرسال الطلب.

ويمكن من خلال تلك الخطوات، اختيار أي حساب يحبذه العميل، سواء حساب جاري أو حساب توفير وغيره.

فتح حساب جاري بنك الخليج

فتح حساب في بنك الخليج الحساب الجاري وهي من أهم الحسابات التي يتيحها بنك الخليج

وهذا الحساب يتوافر فقط للأفراد، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما لا يتوافر هذا الحساب إلا للكويتين فقط

ويمكن العميل من فتح حساب جاري ببساطة، من حيث ما عليه إلا اتباع بعض الخطوات البسيطة، كالدخول عبر الموقع الرسمي لبنك الخليج، وكتابة كافة البيانات المطلوبة، بشرط التأكد من صحتها، ويتسم الحساب الجاري بمرونة استخدامه.

ويوفر هذا الحساب خدمة الشيكات المصدقة من البنك، ويمكن استخدامها في الأغراض الشخصية، والتجارية، ما يتمكن العميل من الحصول على كشف حساب يومي، أسبوعي، شهري، وهذا بناءا على رغبته، فبنك الخليج يعمل دائما على راحة العملاء.