نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على الجواز السعودي لغير السعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على الجواز السعودي لغير السعوديين لعام 2021 والحالات التي ستحصل على الجنسية السعودية؛ يوجد بالمملكة العربية السُّعُودية أنواع كثيره من جوازات السفر العديدة ويعتبر جواز السفر السعودي من أهم الجوازات العربية ؛ ويوجد الكثير من الأشخاص الغير سعوديين وقادمين من دول أخري يريدون الحصول علي جواز السعودية ، وفيما يلي سوف نقوم بقديم كافة الشروط المتعارف عليها لذلك فتابعونا فيما يلي علي موقع ثقفني.

شروط الحصول على الجواز السعودي لغير السعوديين

يجب أن يتوافر العديد من الشروط لكل شيء ذو أهمية كبيرة مثل الخدمات التي تقدمها السعودية ؛ ويوجد شروط خاصة بالجواز السعودي أيضاً الذي يمك أن يحصل عليه الشخص الغير سعودي؛ وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم بالطلب للحصول على جواز سفر سعودي أن يقوم حامل للجنسيه السُّعُودية.

يكون صاحب الطلب قد بلغ السن القانوني واحد وعشرون (21) عاما.

يجب ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام قانونية.

تقديم شهادة سير وسلوك.

يكون المواطن قد أقام بالمملكة العربية السُّعُودية مده لا تقل عن عشر (10) سنوات دون أن يغادرها.

يكون المواطن يمتهن مهنه من المهن التي تحتاج إليها المملكة العربية السعودية.

يقوم بتقديم ما يثبت اكتسابه المال بشكل قانوني

قيام المواطن بكتابة جميع المعلومات المطلوبة في بيانات استخراج جواز السفر السعودي وكذلك جواز السفر الأجنبي.

يكون المواطن متقن للغة العربية.

سيعتبر جواز السفر الذي قام بالحصول عليه لاغي في حالة إنهاء تاريخ الإقامة الخاصة بالمواطن.

إذا صدر أي قرار بحبس المواطن لابد من سحب جواز السفر منه في الحال.

يجب التزام المواطن بموعد استلام الجواز الصادر له في الوقت المحدد له.

يقوم المواطن بإدخال جميع البيانات المطلوبة إلكترونياً من خلال البوابة الرئيسية الخاصة ب وزارة الداخلية.

لا يحق لأي مواطنه سعودية الجنسية تجديد الجواز الخاص بها أو استبداله إلا بموافقه من وزارة الداخلية السُّعُودية.

إذا فقد المواطن جواز السفر الخاص به يجب أن يقوم بإبلاغ الجهات المسئولة في مده لا تزيد عن سبعة (7) أيام.

خطوات الحصول على الجنسية السعودية

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها لكي تكتمل عملية الحصول علي الجنسية السعودية ؛ حيث انه بدونها لا يتمكن المواطن من الحصول عليها ؛ وسوف نعرض هذه الخطوات في السطور التالية:

عند تقديم المواطن لطلب الحصول على الجنسية السعودية يتم التأكيد على إقامته إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون جواز السفر الخاص به سارياً.

التأكيد على صحة جميع البيانات.

تقوم المملكة بمنح الجنسية السعودية للشباب وأصحاب المواهب للاستفادة من خبراتهم ومواهبهم الفنية.

أهمية جواز السفر للمواطن السعودي

تسمح المملكة العربية السعودية لأكثر من تسعة وستون (69) دولة بالحصول على الجواز السعودي.

يمكن لأيي مواطن يحمل جواز سفر سعودي الدخول إلى أراضيها دون الاحتياج إلى تأشيرة دخول.

تقوم المملكة العربية السعودية بالسماح لغير المواطنين السعوديين يحمل جواز سفر سعودي لأمر محدد بتسهيل إجراءات دخوله من وإلى المملكة.

لكل مواطن يريد الحصول على جواز سفر سعودي خاص به سيحصل عليه حسب نوع جنسيته من خلال إتباعه للخطوات المهمة التي قد قمنا بتقديمها لكم من خلال مقالنا هذا حتى يتمكن الكثير من المواطنين الحصول عليه.