نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة إلكترونيا عبر موقع وزارة الخارجية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمرار التقديم على تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة إلكترونياً ضمن الخدمات التي تقدمها بوابة حدمات التأشيرات الإلكترونية على موقع وزارة الخارجية السعودية، وهي الخدمة التي تم توفيرها مؤخراً نتيجة استمرار تطبيق القواعد والضوابط الاحترازية، والمحاذير على حركة السفر والخروج والعودة، وبالأخص عودة المقيمين والوافدين من العاملين في المملكة، من يمتلكون بطاقات إقامة نظامية، ولم يتمكنوا من العودة نتيجة لقيود السفر التي تضعها الحكومات في المملكة وخارجها لمكافحة انتقال فيروس كورنا.

تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة

أعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية أنه ما يزال التقديم على تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة إلكترونياً مستمر عبر الخدمات الإلكترونية، وهي الخدمة التي يمكن الاستفادة منها بشكل ألي، عبر عدد من الخطوات الإلكترونية البسيطة، التي يمكن أن يقوم بها صاحب العمل أو من يحق له ذلك، شرط أن يكون له حساب على خدمات التأشيرات الإلكترونية بموقع الوزارة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن خبر تمديد تأشيرات الزيارة والخروج والعودة ومدة فترة صلاحيتها حتى يوم 30 نوفمبر 2021، تنفيذا لتوجيهات هادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وتشمل التمديد لتأشيرة الزيارة، وتأشيرة الخروج والعودة، وصلاحية الإقامة، وسيكون ذلك بشكل ألي بدون أي مقابل حتى هذا الموعد وهو 25 /4 1443، كما تم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارات للزائرين المتواجدين خارج المملكة العربية السعودية، وقد تم إصدار التمديد بناء على قرار وزير المالية لمراعاة ظروف المكافحة لكورونا.

يستفيد من خدمة تمديد صلاحية التأشيرات آلياً الأفراد والزائرين من انتهت تأشيراتهم خلال فترة تعليق القدوم أو السفر إلى المملكة العربية السعودية، من الدول التي تم الإعلان عنها وستكون فترة التمديد حتى 23 صفر 1443 التي توافق 30 سبتمبر 2021 .

ضوابط تمديد تأشيرات الزيارة

قالت وزارة الخارجية السعودية ان الخدمة يمكن الاستفادة منها على حسب المحددات والضوابط التالية:

تمديد تأشيرة الزيارة يتم دون دفع أي مقابل مالي أو رسوم على عملية التجديد.

الخدمة تأتي من اجل تخفيف الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كورنا وللتحفيف على المواطنين والمقيمين.

الخدمة تتيح للزوار من خارج المملكة العربية السعودية تقديم طلب تميد تأشيرة الزيارة الخاصة بهم والتي لم يتم الاستفادة منها.

رابط التقديم على تمديد تأشيرة الزيارة

الاستفادة من خدمة التمديد الآلي للتأشيرات من خلال الدخول على منصة وزارة الخارجية للتأشيرات الإلكترونية بوابة إنجاز ثم تعبئة البيانات وتشمل: