نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. أشياء في iPhone 13 pro max لن تراها في آيفون 14 برو ماكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عكفت آبل على تطوير iPhone 13 pro max المنتظر لفترة طويلة، وخرج تسريب يكشف شكل آيفون 14، ويبحثون الكثيرون عن كل ما يخص جديد شركة آبل الأمريكية، وهذا لكونها واحدة من أنجح الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا في العالم، وبفضل أداء أجهزة آبل الخرافي سواء في أجهزة آيفون أو آيباد أو ماك بوك، نجحت أبل في أسر العديد من البشر بسرح منتجاتها المتكاملة في معظم الأحيان حول العالم وبالأخص في دول الخليج وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، ونشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان شكل ومواصفات وسعر آيفون 13 برو ماكس الذهبي.

وهناك العديد من الأِشياء بحسب التسريب ستكون متواجدة في iPhone 13 pro max ولن تكون متواجدة في آيفون 14 برو ماكس، وفيما يلي هذه الأشياء.

اختفاء بروز الكاميرا في آيفون 14 برو ماكس.

تغيير شكل أزرار الصوت.

وفي الوقت نفسه لن يكون هناك نوتش آبل في آيفون 14 برو ماكس.

تسريب شكل آيفون 14 الوحش الجبار الأمريكي.. كيف يبدو؟

انتشر في الآونة الأخيرة تسريب من مصدر موثوق منه وهو جون بروسر، عن شكل آيفون 14 وتحديدًا شكل iPhone 14 pro max.

وهناك صور محاكاة لشكل الهاتف المنتظر من شركة آبل وأظهرت الصور اختلاف كبير في التصميم بينه وبين هاتف آيفون 12 الذي سيصدر في 14 سبتمبر.

أبرز أوجه الاختلاف بين iPhone 14 وبين iPhone 13 pro max

سُمك iPhone 14 أكبر من سمك آيفون 13.

وفي الوقت نفسه طبقات الحماية على الشاشة وظهر الهاتف ليسوا ملاصقين تماما للإطار المعدني.

هناك تشابه كبير بين تصميم iPhone 14 وأيفون 4 مع الفارق في الحجم.

بروز الكاميرا الخلفية ليس موجودًا على عكس الحال في آيفون 13 وآيفون 12.

وفي الوقت نفسه عادت أزرار الهاتف المنتظر من آبل لتصميمها الدائري المعتاد.

تغيير جذري في شكل الكاميرا الأمامية وface id ليصبح كل المتواجد هو مكان فقط للكاميرا الأمامية.

هناك اعتقاد بأن نظام الـ face id مازال متواجدًا ولكن أصبح مخفيًا تحت الشاشة.

مزايا ومواصفات وسعر iPhone 14

لم يكشف التسريب عن أي مواصفات للجهاز المنتظر ولا إمكانياته وإنما ركز الأمر فقط على عامل الشكل فقط.

وفي الوقت نفسه أظهر التسريب أن آبل تخطط لتقليل حجم النوتش في الشاشة أصغر وأصغر حتى من هاتف آيفون 13.

ليصبح في هاتفها الـ14 ليس موجودًا ويشابه لحد كبيرًا شكل الكاميرا في جميع الهواتف الأخرى المنافسة لآبل.

ملحوظة: من المتوقع ظهور هاتف iPhone 14 في شهر سبتمبر من عام 2022 وذلك يعني أن هناك تغييرات قد تحدث على التصميم.