طلب إعفاء من رسوم التأشيرات لذوي الإعاقة في المملكة ورابط التقديم

طلب إعفاء من رسوم التأشيرات لذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، ذكرت وزارة الموارد البشرية منح ذوي الإعاقة خدمة إلكترونية، فتلك الخدمة الإلكترونية هي الإعفاء من رسوم التأشيرات للمستفيدين من دعم الوزارة، حيث أن المملكة يوجد بها من يعانون من إصابتهم بإعاقة ويبحثوا عن دعم، لذلك تقوم الوزارة بتقديم إعانة مالية للمواطنين من ذوي الإعاقة، حيث أن الوزارة تمنحهم خدمة تقديم خطاب للإعفاء من رسوم التأشيرات، فقامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن شروط الحصول علي خدمة الإعفاء من الرسوم للتأشيرات، فإن خطوات تقديم طلب لإعفاء ذوي الإعاقة من رسوم التأشيرات، ويجب علي جميع المواطنين من ذوي الإعاقة متابعة موقعنا الإلكتروني.

شروط تقديم طلب الإعفاء لذوي الإعاقة

إن وزارة الموارد البشرية تضع بعض الشروط والقواعد المطلوبة للحصول علي الإعفاء، فإن أصحاب الإعاقات تقدم لهم العديد من الخدمات الإلكترونية، يجب أن يقوم المواطنين من ذوي الإعاقات بالتسجيل في وزارة الموارد البشرية، حيث أن شروط تقديم خطاب للإعفاء عن المواطنين من دفع رسوم للتأشيرات، فإن تلك الشروط المطلوبة تكون كالتالي:

يجب أن يسجل المواطنين في الوزارة ثم يحصل علي تقييم لإعاقته.

لابد أن يكون المواطن مقيم في المملكة ويحمل الجنسية السعودية.

أن يكون لدي المتقدم إعاقة من تصنيفات برنامج الوزارة لحصل علي الإعفاء.

يكون كل مواطن لديه ملف شخصي في بوابة موقع الخدمات الإلكترونية.

يقوم كل مواطن حالته الاجتماعية مسجلة في أحد نظم الرعاية الاجتماعية في المملكة.

رابط تقديم طلب إعفاء من رسوم التأشيرات

هناك خطوات يجب اتباعها للحصول علي الإعفاء، فإن الخطوات تكون كالأتي: