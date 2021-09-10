خطوات التقديم على الترقية للمعلمين عبر رابط نظام فارس 1443، حيث أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم للترقية من المعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال رابط نظام فارس، من الذين يشغلون رتبة معلم ممارس، أو رتبة معلم متقدم، وذلك وفق ما أوضحته وزارة التعليم السعودية في بيان لها، يأتي في إطار رصدها الدائم من أجل رفع مستوى منسوبي التعليم وجميع أعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف التعليمية، نظرا لما تمثله الترقية من أهمية في تطوير الكوادر البشرية، حيث أوضحت أنه بإمكان شاغلي الوظائف التعليمية الدخول عبر رابط نظام فارس والتقديم على الترقية عبر خدمات ترقية المعلمين، والعمل على تحديث البيانات الموجودة من خلال الاطلاع على البيانات المهنية.

رابط نظام فارس للتقديم على الترقية للمعلمين 1443 وأهم الشروط اللازمة للتقديم

أعلنت وزارة التعليم السعودية في بيانها عن الموعد المحدد لبدأ التقديم على الترقية للمعلمين 1443 عن طريق نظام فارس، حيث يتم فتح باب التسجيل في نظام الترقيات بداية من 26 صفر 1443هـ وحتى تاريخ 8 ربيع الأول 1443هـ وفقا للتقويم الهجري، حيث يتم الدخول إلى “ترقيات المعلمين” من الخدمة الذاتية للموظف، وذلك لمن أصدر الرخصة المهنية وفقا لنظام هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما أوضحت بعض الشروط اللازمة والضرورية من أجل التقديم على هذه الترقية، ومن هذه الشروط الضرورية المطلوبة في التقديم على الترقية هي القيام بإدخال المؤهلات التي حصل عليها المعلم، وكذلك القيام بإدخال وكتابة الدورات التدريبية التي حصل عليها المعلم.

خطوات التقديم على الترقية عبر نظام فارس 1443