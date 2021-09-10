الحصول على قرض سريع من بنك الراجحي ببطاقة الهوية بدون كفيل

الحصول على قرض سريع من بنك الراجحي ببطاقة الهوية ودون كفيل يعد من القروض المميزة التي يقدمها البنك لعملائه، حيث أن هناك العديد من المواطنين يرغبون في الحصول على مثل هذا القرض السريع من بنك الراجحي، حيث أن أهم ما يميز هذا القرض، كما يتبين لنا من المسمى الخاص به، هو أن لا يحتاج المزيد من الوقت، حيث يمكن إنجاز إجراءات الحصول عليه بشكل سريع، فقط من خلال بطاقة الهوية الوطنية، وفيما يلي سوف نوضح لكم طريقة الحصول على هذا القرض بالخطوات، وأهم مميزات الحصول عليه، كما أن هذا القرض لا يقتصر فقط على المواطنين والمواطنات السعوديين، وإنما يسمح أيضا بنك الراجحي للمقيمين بالحصول على هذا القرض، وذلك في حال انطبقت عليهم شروط الحصول على هذا القرض.

طريقة الحصول على قرض سريع من بنك الراجحي بالخطوات

نقدم لكم بالخطوات طريقة الحصول على قرض بنك الراجحي السريع، فقط من خلال اتباع هذه الخطوات التالية:

أولا يقوم المواطن أو المواطنة بالدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

ثانيا يقوم بإدخال البيانات المطلوبة في الاستمارة التي تظهر امامه على الموقع.

وعادة ما يقوم المصرف بمراجعة البيانات المدخلة من قبل العميل والتأكد من صحتها، ومن ثم يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

شروط الحصول على قرض سريع من بنك الراجحي

يشترط المصرف على أن يكون الشخص المتقدم للحصول على هذا القرض، على رأس العمل في إحدى الشركات المعتمدة من قبل مصرف الراجحي.

ان لا يزيد عمر الشخص المتقدم للحصول على القرض 60 عام، أما بالنسبة للمتقاعدين يشترط ألا يزيد السن عن 70 عام، وذلك عند سداد اخر قسط.

أن يكون الدخل الشهري للراغب في الحصول على القرض لا يقل عن ألفين ريال سعودي وذلك بالنسبة للسعوديين، أما بالنسبة للأشخاص الوافدين فيشترط عليهم ألا يقل الراتب الشهري لهم عن خمسة آلاف ريال سعودي.

مزايا قرض بنك الراجحي