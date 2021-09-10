مميزات منصة بحر وطريقة التسجيل في المنصة والتمتع بهذه المميزات

مميزات منصة بحر وطريقة التسجيل بها من الأمور التي تشغل ذهن الكثيرون من الأشخاص الراغبين في الحصول على فرص عمل، حيث يرغب العديد في معرفة منصة بحر وأهم مميزاتها، والخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل في منصة بحر، تلك المنصة التي أطلقتها وزارة الموارد التنمية والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، بهدف الجمع بين أصحاب الشركات والشباب الباحثين عن فرص عمل من ذوى الخبرات والكفاءات والمحترفين، بالإضافة إلى ذلك فهي تخدم كلا الطرفين الراغبين في الحصول على فرص عمل حيث توفر الشركات العديد من فرص العمل للراغبين في العمل، كما يحصل أصحاب الشركات على العديد العروض التنافسية.

شروط ومميزات التسجيل في منصة بحر

امتلاك الشخص حساب واحد فقط على منصة بحر يمكنه تسجيل الدخول إلى المنصة من خلاله.

توفير العديد من الوظائف وفرص العمل في العديد من المجالات والتخصصات المختلفة.

ضرورة إدخال بيانات صحيحة عند التسجيل في المنصة.

ألا يقل عمر المستخدم عبر منصة بحر عن 15 عام.

إجراء عمليات الدفع عبر البطاقات الإلكترونية، أو من خلال الوسائل التي تقررها المنصة.

الالتزام بشروط المنصة، وفي حال مخالفاتها سوف يتم حذف الحساب من المنصة بشكل نهائي.

بعد معرفة شروط المنصة يمكنك معرفة خطوات التسجيل في منصة بحر.

طريقة التسجيل في منصة بحر

طريقة التسجيل في منصة بحر تسعة أعشار، حتى تتمكن من التسجيل في المنصة، ينبغي عليك أولا التسجيل في قاعدة البيانات الخاصة بالتسعة أعشار واتبع الخطوات التالية، وهي: