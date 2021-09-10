بدون ضمان.. قرض 30 ألف ريال للسعودي والمتقاعد والمقيم والعسكري

30 ألف ريال للسعودي والمتقاعد والمقيم والعسكري بدون ضمانات، يقوم العديد من الأشخاص بالبحث عن التمويل الشخصي لكافة المواطنين السعوديين والمقيمين والعسكريين والمتقاعدين، حيث أن جميع البنوك والشركات تقوم بتقديم الكثير من العروض الخاصة بالتمويل التي تتناسب مع احتياجات المواطنين، حيث تقوم شركة اكسترا السعودية بتقديم أفضل وأبرز التمويل الشخصي لجميع المواطنين.

كما أنها شركه مشهورة و مميزة في المملكة العربية السعودية، حيث أن شركة اكسترا سعودية قامت بتمويل قيمة متميزة للغاية وصلت إلى ضعف المرتب الشهري وهو حوالي 30 ألف ريال سعودي وذلك بالتطابق مع الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية، كما أن شركة اكسترا تقوم بالسعي حول توفير المساعدة لكافه المواطنين سواء كان سعوديين أو مقيمين أو عسكريين أو متقاعدين ومن غير أي ضمانات، ويوجد في التمويل الكثير من المزايا التي تخص المواطنين عند تقديم من أجل الحصول على التمويل الشخصي.

طريقة التقديم على التمويل الشخصي المقدم من تطبيق تسهيل

إن التمويل متاح من شركة أكسترا السعودية لكافة المواطنين في المملكة، كما أنه يتناسب مع كافة الفئات العمرية، حيث يعتبر التمويل الشخصي الذي يتم تقديمه من شركة اكسترا السعودية من أبرز التمويلات التي يتم توفيرها للمواطنين في المملكة وإليكم طريقة التقديم وهي:

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بشركة أكسترا ثم يتم اختيار نوع التمويل المرغوب.

توفير صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالشخص ثم ارسال صورة خاصة بالإقامة للشخص المقيم.

إدخال بطاقه العمل أو بيان الراتب الشهري.

يتم تقديم كشف حساب التابع لآخر ثلاثة أشهر في العمل.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من برنامج تسهيل