نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج قرض من الراجحي 1443 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استخراج قرض من الراجحي 1443 في السعودية ؛ تعتبر التمويلات الخاصة ب بنك الراجحي من أهم القروض التي يقدمها بنك الراجحي ويلجأ إليها المواطن السعودي وخاصة محدودي الدخل ويقوم بنك الراجحي بتقديم خدمة هذه التمويلات لكي يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومن هذه القروض التي يقدمها بنك الراجحي (قرض شخصي)؛ وذلك دون شرط تحويل الراتب الشهري الخاص بالمتقدم بطلب الحصول على قرض وستصل مدة سداد الأقساط المستحقة عليه إلي ستون (60) شهراً كاملاً ونقوم الآن من خلال موقع ثقفني بتقديم أهم الشروط والأحكام المهمة المطلوبة للتقديم إلكترونياً للحصول على هذا التمويل ومن المعروف أن أي تعاملات من خلال بنك الراجحي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

شروط استخراج قرض من الراجحي

يقوم بنك الراجحي بتقديم قروض مصرفية مهمه لعملائه ويصل التمويل الشخصي هذا إلى (2000,000) ريال سعودي ويبدأ من خمسة (5000) آلاف ريال سعودي وتتوافق تمويلات هذا البنك مع جميع فئات المجتمع؛ كما قام بنك الراجحي بوضع عدد من الشروط والأحكام المهمة لكل من يريد الحصول على هذا التمويل ويجب توافرها في المتقدم بالطلب للحصول عليه؛ وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم بالطلب للحصول على هذا القرض سعودي الجنسية.

لا يقل الدخل الشهري الخاص به عن (2000) ريال سعودي.

لا يقل عمر المتقدم بالطلب عن خمسة وعشرون (25)عاماً.

لا يزيد عمره عن خمسة وخمسون (55) عاماً.

كما أتاح البنك فرصة الحصول على هذا القرض لموظفي البنك بتمويل يبدأ من خمسون (50) ألف ريال سعودي ولا يتعدى (500,000) ريال سعودي.

يمكن أيضاً الفئات الطبية (الأطباء) الحصول على هذا التمويل بدأ من (500,000) ريال سعودي.

يقوم البنك بصرف مبلغ التمويل وفي يوم تاريخ التقديم عليه وتتم كافة التسهيلات في الإجراءات حتى يتم صرفه في ساعة من الوقت.

طريقة استخراج قرض من الراجحي

يمكن لأي مواطن سعودي يريد الحصول على قرض بنك الراجحي وذلك دون تحويل الراتب الشهري الخاص به أن يقوم بإتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول أولاً على الرابط الإلكتروني (قرض شخصي بدون تحويل راتب).

يقوم بملء جميع البيانات الموجودة في النموذج.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب صحيحة.

يقوم البنك بالموافقة على طلب القرض في حالة كانت جميع البيانات المطلوبة صحيحة.

يمكن للعميل التواصل مع خدمة العملاء حتى يتأكد من الموافقة على طلب القرض الذي قام بتقديمه.

حساب التمويل الخاص بالعميل من مصرف الراجحي

من الخدمات الإلكترونية المميزة التي يقدمها بنك الراجحي طريقة تم تفعيلها حديثاً وهي طريقة إلكترونية حديثة يمكن لأي مواطن أن يقوم بتحويل قيمة القرض الذي يريد الحصول عليه إلى أي فرع من فروع البنك الأقرب لعنوان سكنه في ذلك السياق يمكنه دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه من خلال هذا الفرع.

كما يوجد رقم لخدمة العملاء الموحد الخاص بمصرف الراجحي؛ حيث يعمل بنك الراجحي دائماً على خدمة وراحة عملائه لتسهيل التعاملات البنكية بينه وبين العميل من خلال الجوالات دون الذَّهاب إلى فروع البنك للاستفسار عن أي سؤال أو حل أي مشاكل قد تواجه العميل وقد وضع البنك عدد من أرقام التليفونات الموحدة لخدمة عملاءه منعا لضياع الوقت والجهد؛ وتتمثل هذه الأرقام في:

966114603333 وقد خصص هذا الرقم للعملاء الحاليين.

8001241222 وقد خصص هذا الرقم للعملاء الجدد.

قدمنا لكم تفاصيل كل ما يخص كيفية استخراج قرض من بنك الراجحي بكل شروطه وطريقة التسجيل فيه لكل من يريد الحصول على هذه المعلومات والاستفادة منها بكل سهولة ووضوح وذلك من خلال موقع ثقفني.