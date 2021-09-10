أحصل الآن علي تمويل شخصي بدون ضمان 100 ألف ريال سعودي وبأقل راتب شهري

تمويل شخصي بدون كفيل يصل إلي 100.000 ريال سعودي من شركة اليسر في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الشركة قروض شخصية لجميع الفئات العمرية وأيضا المقيمين بالمملكة، فهو يقدم تمويل بموافقة فورية خلال 24 ساعة فقط والحصول علي تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك حتي توفر الجهد والوقت علي العملاء في الحصول علي تمويل شخصي سريع لتلبية احتياجاتهم الضرورية في حالة الرغبة في تجديد المنزل أو المقبلين علي الزواج وغيرها من الاحتياجات، لذلك نقدم لكم تمويل شخصي سريع بدون كفيل بقيمة 100 ألف ريال سعودي وبشروط بسيطة غير معقدة من شركة اليسر.

مميزات التمويل الشخص بأقل راتب شهري من شركة اليسر للإجارة

اسرع تمويل شخصي بدون موافقة كفيل وبأقل راتب شهري والتمويل متاح من شركة اليسر في المملكة العربية السعودية، وتتميز شركة اليسر بالإيداع الفوري خلال 42 ساعة فقط والحصول علي تمويل شخصي يصل 100.000 ريال سعودي بفترة سداد تصل إلي 60 شهر، فهو افضل تمويل شخصي مما يجعلها مناسبة لتلبية احتياجاتهم لتكملة مشروع خاص به أو بناء عقار أو سفر إلي الخارج وغيره، ويتميز التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي وخالية من الضمانات التي تحتاج إلى القرض والحصول علي تمويل مالي متوافق مع الشريعة ألإسلاميه، حيث توفر شركة اليسر للعملاء إمكانية الدفع المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت وهو خيار الكثير من المواطنين للحاجات المالية العاجلة.

شروط التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة

يمكنك التقديم علي التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر بأبسط الشروط التي يجب توافرها عند التقديم، والآن سنتعرف علي اهم الشروط اللازمة كما يلي بكافة التفاصيل: