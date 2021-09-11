- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل طالب جديد في نظام نور وكيفية استعادة كلمة المرور في منصة نور في المقال التالي
تسجيل طالب جديد في نظام نور واستعادة كلمة المرور في حالة فقدانها ونسيان كلمة السر في نور أكثر المواضيع التي تهم الطلبة أولياء الأمور الذين يتابعون نتائج الطلاب في نظام نور ومن يرغبون في تسجيل حساب جديد للطلاب في نظام نور حيث تعد تلك المنصة احد اهم المنصات التي تساهم في العملية التعليمية في المملكة ويخدم الطلاب بداية من الصف الثالث الابتدائي حت المرحلة الثانوية ويمكن متابعة سير العملية التعليمية من خلال نظام نور ويمكن تسجيل النقل المدرسي عبر نور يتيح التسجيل الروضة عبر نظام نور والتسجيل للمقيم والمواطن ومتاح تسجيل الطلاب اليمنيين والسوريين في نظام نور.
كيفية تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443
تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور متاح بشكل إلكتروني وبأسهل خطوات وذلك مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد في السعودية وأهمية نظام نور للطلاب وولى الأمر وتتم طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور بإتباع الخطوات التالية:
- تسجيل دخول على موقع نظام نور الرسمي.
- ثم الدخول على خيار ” تسجيل ولى أمر جديد”.
- وبعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة من ولى الأمر.
- في بداية عملية التسجيل يطلب بيانات ولى الأمر فقط يجب إدخالها بشكل صحيح.
- وبعد الانتهاء من بيانات ولى الأمر يجب العودة إلى الصفحة الرئيسية في نور.
- والبدء في عملية تسجيل دخول بحساب ولى الأمر في نظام نور عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم الشروع في تسجيل بيانات الطالب في نور عن طريق النقر على خيار ” تسجيل طالب جديد”.
- وبعد ذلك يتم تحديد صلة القرابة بين ولى الأمر والطالب.
- وكذلك يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة لتسجيل الطالب في نظام نور.
- ثم يتم تحديد المدرسة الأقرب لمحل الإقامة الطالب.
- وبعد ذلك يتم رفع المستندات المطلوبة على الموقع بصيغة pdf.
- وأخيراً يتم النقر على خيار تأكيد الطلب للانتهاء من خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور.
كيفية استعادة كلمة المرور في نظام نور للطالب وولى الأمر في حالة نسيان كلمة السر
- تسجيل الدخول إلى رابط موقع نظام نور الرسمي.
- والضغط على خيار ” نسيت كلمة المرور” اسفل خانة تسجيل الدخول.
- وبعد ذلك يجب إدخال رقم الهوية الوطنية وكتابة رمز التحقق المرئي والذي يوجد أعلي خانة الرمز.
- ثم الضغط على خيار التالي.
- وكذلك يجب أن تحدد معايير البحث التي تظهر أمامك في صفحة استعادة كلمة المرور في نظام نور.
- ثم يتم تحديد الإدارة التعليمية التابع لها الطالب وتحديد اسم المدرسة والذي سيظهر في قائمة المدارس التابعة للإدارة التعليمية المحددة وأيضاً يجب تحديد الصف الدراسي للطالب.
- والضغط على خيار بحث.
- وبعد ذلك يجب إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
- وسوف تصلك رسالة على البريد الإلكتروني تحتوى على كلمة مرور جديدة للدخول على موقع نظام نور.
- وبعد تسجيل الدخول يجب الدخول إلى المعلومات الشخصية وتغيير كلمة المرور في نظام نور.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل طالب جديد في نظام نور وكيفية استعادة كلمة المرور في منصة نور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.