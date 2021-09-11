تسجيل طالب جديد في نظام نور وكيفية استعادة كلمة المرور في منصة نور

تسجيل طالب جديد في نظام نور واستعادة كلمة المرور في حالة فقدانها ونسيان كلمة السر في نور أكثر المواضيع التي تهم الطلبة أولياء الأمور الذين يتابعون نتائج الطلاب في نظام نور ومن يرغبون في تسجيل حساب جديد للطلاب في نظام نور حيث تعد تلك المنصة احد اهم المنصات التي تساهم في العملية التعليمية في المملكة ويخدم الطلاب بداية من الصف الثالث الابتدائي حت المرحلة الثانوية ويمكن متابعة سير العملية التعليمية من خلال نظام نور ويمكن تسجيل النقل المدرسي عبر نور يتيح التسجيل الروضة عبر نظام نور والتسجيل للمقيم والمواطن ومتاح تسجيل الطلاب اليمنيين والسوريين في نظام نور.

كيفية تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443

تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور متاح بشكل إلكتروني وبأسهل خطوات وذلك مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد في السعودية وأهمية نظام نور للطلاب وولى الأمر وتتم طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور بإتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول على موقع نظام نور الرسمي.

ثم الدخول على خيار ” تسجيل ولى أمر جديد”.

وبعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة من ولى الأمر.

في بداية عملية التسجيل يطلب بيانات ولى الأمر فقط يجب إدخالها بشكل صحيح.

وبعد الانتهاء من بيانات ولى الأمر يجب العودة إلى الصفحة الرئيسية في نور.

والبدء في عملية تسجيل دخول بحساب ولى الأمر في نظام نور عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الشروع في تسجيل بيانات الطالب في نور عن طريق النقر على خيار ” تسجيل طالب جديد”.

وبعد ذلك يتم تحديد صلة القرابة بين ولى الأمر والطالب.

وكذلك يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة لتسجيل الطالب في نظام نور.

ثم يتم تحديد المدرسة الأقرب لمحل الإقامة الطالب.

وبعد ذلك يتم رفع المستندات المطلوبة على الموقع بصيغة pdf.

وأخيراً يتم النقر على خيار تأكيد الطلب للانتهاء من خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور.

كيفية استعادة كلمة المرور في نظام نور للطالب وولى الأمر في حالة نسيان كلمة السر