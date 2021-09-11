قرض بهامش ربح تنافسي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب بمنصة سلفة

قرض بهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات التمويلية بالسعودية حيث تمتاز منصة سلفة بالحصول على التمويل بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين حيث يعطى التمويل الشخصي في خلال خمسة عشر دقيقة عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع منصة سلفة السعودي ويصل مبلغ التمويل إلى خمسة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي فقط بشرط توفير كافة الشروط والمستندات اللازمة حيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره ثمانية عشر عام فأكثر من ذلك ويمتلك الهوية الوطنية سارية المدة الزمنية كما يمتاز التمويل بالتقسيط الميسر الشهري على حسب موعد نزول الراتب الشهري بدون الحاجة إلى تحويل الراتب بموافقة موقع منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية فهو أسرع تمويل شخصي نقدي في السعودية متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضيها.

أهم شروط الحصول على أسرع تمويل أونلاين لدى موقع منصة سلفة

شروط موقع منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية من أهم الأشياء التي يبحث عنها العديد من المواطنين السعوديين للحصول على أسرع تمويل شخصي بهامش ربح منافس عبر موقع منصة سلفة السعودي وذلك من أجل الحصول على كافة المزايا التمويلية المتعددة داخل أراضي السعودية عبر منصة سلفة الإلكتروني لذلك سوف نشرح لكم الشروط والضوابط المطلوبة:

يجب توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ ثمانية عشر عام ويصل إلى ستون عام على الأكثر.

منصة سلفة مصرح من البنك المركزي السعودي ويتم الموافقة على التمويل بشرط توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن أربعة آلاف ريال سعودي.

فترة العمل المطلوبة في القطاع الحكومي ثلاثة أشهر

كذلك فترة العمل المطلوبة في القطاع الخاص ستة أشهر للموافقة على طلب التمويل لدى منصة سلفة السعودي.

مميزات برنامج تمويل منصة سلفة عام ١٤٤٣ هجرياً داخل المملكة