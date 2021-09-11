بطاقة مسبقة الدفع الأهلي تعرف على مميزات البطاقة وطريقة الحصول عليها وتفعيلها. حيث يعتبر البنك الأهلي السعودي من أكبر وأهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما إنه يقدم للعملاء خدمات ومساعدات مادية عديدة ومميزة. حيث يقدم مصرف الأهلي السعودي أنواع من القروض الشخصية وكذلك التمويل بمختلف صوره وأنواعه والتي تختلف قيمتها وعدد أقساطها حسب كل قرض. كما يوفر مصرف الأهلي السعودي للعملاء أيضاً بطاقات ائتمانية مختلفة وكذلك توفر هذه البطاقات مزايا عديدة للعملاء. ويعتبر من أهم أنواع هذه البطاقات البطاقة مسبقة الدفع التي يقدمها البنك الأهلي مع العديد من المزايا. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض مزايا البطاقة مسبقة الدفع وطريقة الحصول عليها وكذلك تفعيلها. كما يمكنك التعرف أيضاً على بطاقة مدى من البنك الأهلي السعودي تعرف على مميزات البطاقة وطريقة تفعيل البطاقة.

بطاقة مسبقة الدفع الأهلي

يوفر البنك الأهلي السعودي لعملائه العديد من البطاقات الائتمانية والتسويقية المختلفة بأشكال عديدة. حيث يسعى دائماً مصرف الأهلي السعودي لتوفير الراحة والوقت والجهد للعملاء. كما أن من أهم هذه البطاقات البطاقة مسبقة الدفع التي توفر على العميل بذل الجهد وتقدم له الراحه حيث يمكن شحنها بشكل سريع وسهل. كما تتميز هذه البطاقة عن غيرها بإنها توفر للعميل ميزة تحديد مبلغ المال الذي يتم نفقه. وبذلك يتمكن العميل من التحكم في نفق الأموال الخاصة به.

مميزات البطاقة مسبقة الدفع

توفر هذه البطاقة العديد من المزايا التي تقدمها للعملاء والتي يمكننا عرضها كما يلي:

تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

بطاقة ذكية يتم التعامل معها برقم سري تمكن العميل من سحب المبلغ الذي يريده في أي وقت

توفر إمكانية الدفع عن بعد

كما تقدم خدمة التسوق أون لاين بسهولة

تعتبر بطاقة عالمية

كما توفر ميزة السحب من خلال أي ماكينة صرف آلي

من الممكن تقسيم المال الخاص بك إلى أغراض محددة

وكذلك توفر للعميل إمكانية حجز تذاكر الطيران.

طريقة الحصول على البطاقة

كما أن للحصول على البطاقة من البنك الأهلي السعودي يتم القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات. حيث يجب أولاً القيام بتحميل تطبيق الأهلي موبايل على الهاتف ثم الدخول على صفحة الخدمة. ثم القيام بتقديم طلب للحصول على البطاقة.