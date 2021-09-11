نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار عملية تجميل الأنف 2021 في السعودية مقابل عملة الريال والدولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار عملية تجميل الأنف 2021 في السعودية ؛ أصبحت جراحة الأنف التجميلية من أكثر الجراحات التي يتم إجراؤها في السعودية بشكل كبير، وازداد السؤال عن تكلفتها، وبسؤال الأطباء أكدوا أن أغلب النساء يرغبون كثيرًا في تغيير مظهرهم دومًا، وأن الأشخاص الذين يترددون للعيادات يشعرون بالفعل بعدم الرضى عن مظهر أنفهم.

لذلك يلجئون لإجراء عملية تجميل الأنف، إما بالإزالة أو للقيام بأعمال إعادة الترميم، أو بإعادة الترتيب وتشكيل العظام والغضاريف من جديد، وأيً كان سيتم إجراؤه من قبل سيتم تحديد تكلفته حسب الحالة، وإذا كنت ترغبون في خوض تلك التجربة، وأنتم أيضًا غير راضون على شكل أنفكم، تابعوا معنا لأننا سنعرض لكم تكلفة عملية تجميل الأنف في السعودية.

اسعار عملية تجميل الأنف 2021 في السعودية

وفي وجه العموم قد تتراوح تكلفة عملية تجميل الأنف في السعودية ما بين 4000 دولار وحتى 8000 دولار.

بالطبع حسب الحالة إن كانت معقدة أم أنها تحتاج للقيام ببعض الأمور البسيطة، ويجب العلم أن الفرق ليس له أي علاقة بالجودة.

وأن الاختلاف أيضًا قد يكون باختلاف كل مركز تجميل، والأدوات التكنولوجية التي قد يستخدمها أثناء الجراحة.

وعدد أفراد الطاقم الطبي، مع العلم أن تكلفة عملية تجميل الأنف في السعودية.

لا تقتصر على تكاليف الجراحة فهي تشتمل على بعض الأمور الأخرى مثل:-

أولا:- رسوم الجراح.

ثانيا:- رسوم التخدير.

ثالثا:- رسوم المواعيد لزيارة الطبيب بعد الجراحة.

رابعا:- رسوم الأدوية المصروفة.

خامسا:- رسوم الاستشارة للمتابعة بعد الجراحة.

ويجب العلم أن الأسعار قد تختلف حسب احتياج الحالة لزيارة الطبيب والأدوية.

تكلفة عملية تجميل الأنف في السعودية بالريال

بعد معرفة الأساسيات التي يتم عليها تحديد تكلفة عملية تجميل الأنف في السعودية، سنقدم لكم أخر أسعار تكلفتها بالريال:-

عملية منطقة الأنف : Operation soft nose (tip or wings) تخدير موضعي مقابل مبلغ 3120 ريال سعودي.

: Operation soft nose (tip or wings) تخدير موضعي مقابل مبلغ 3120 ريال سعودي. Operation of the total nose (including hardwood) عملية ترميم الأنف بالكامل، تخدير عام مقابل مبلغ 3870 ريال.

Open rhinoplasty (mostly in previously operated noses عملية الأنف المفتوح الأنف ذو عملية سابقة، تخدير عام مقابل مبلغ 4820 ريال.

Complicated Rhinoplasty with cartilage grafts عملية تجميل الأنف معقدة، بالإضافة لترقيع الغضروف، تخدير عام، وذلك مقابل مبلغ 6150 ريال.

عملية تجميل الأنف في السعودية

شكل الأنف ومظهره الغير لائق قد يكون من المشاكل التي تعاني منها بعض النساء وربما الرجال أيضًا.

لذلك اللجوء لتلك الجراحة قد يكون في بعض الحالات أمرًا واجبًا، حتى يتم تجميل مظهره وجماله.

ولكن يجب الحذر لأن الأنف من الأماكن التي قد ينجم عنها مشاكل صحية مثل المشاكل التنفسية.

لذلك يجب أن يكون إجراء جراحة تجميل الأنف له سبب ودافع قوي للقيام بها مثل:-

العيوب الخلقية، التعرض لإصابة تسببت في جعل الأنف يبدو مشوهًا، شكل الأنف يفسد شكل الوجه بشكل ملحوظ، وهذا الأمر يستطيع تحديده طبيب التجميل بكل سهولة.

وقبل التفكير في معرفة تكلفة عملية تجميل الأنف في السعودية، يجب اختيار مركز تجميل معتمد من وزارة الصحة، ورؤية التقييم الحاصل عليه، ثم البدء في معرفة التكلفة لهذا المركز.