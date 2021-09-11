نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوفر خدمة استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب في المملكة العربية السعودية، وقد وفرت الشركة طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه عبر الموقع الإلكتروني لها برقم الحساب أو العداد لمعرفة كافة فواتير المياه الحالية أو المتأخرة وذلك من أجل سداد كل فاتورة في موعدها وتجنب غرامات التأخير في السداد، وسنتعرف على طرق الدفع المختلفة.

فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب

وتفر الخدمة عناء الذهاب إلى مقر الشركة والحصول على كافة المعلومات الخاصة بالفاتورة عبر موقع الشركة الوطنية للمياه.

تهدف خدمة الاستعلام عن الفواتير إلى تجنب التأخير في دفع فاتورة المياه الذي يؤدي إلى دفع غرامة مالية فوق مبلغ الفاتورة.

كيف اعرف رقم حساب فاتورة المياه برقم العداد

كما هو معلوم فإن رقم العداد موجود على ظهره يمكنك الحصول عليه بكل سهولة ولكن ما هو رقم الحساب في فاتورة شركة المياه الوطنية؟

لكي يمكنك القيام بخدمة استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب عليك القيام بالتالي للحصول عليه:

الدخول على موقع شركة المياه الوطنية الإلكتروني. ثم اختر “تسجيل جديد” ثم “تسجيل” ثم “أفراد”. أول خطوة هي التحقق من الهوية سيطلب إدخال (الجنسية – نوع الهوية- رقم الهوية – تاريخ الميلاد). ثم سيصلك كلمة مرور على جوال أبشر. ثم سيطلب إيميل إلكتروني ثم اختر “انتهاء”. من خدمات الحساب اختر بدء الخدمة ثم “إنشاء بدء الخدمة”. في النهاية تحت “بحث الموقع” اختر رقم العداد وأدخله ثم “بحث”. سيظهر لك رقم الحساب والاشتراك يمكنك استخدامه في خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب بكل سهولة كام سنتعرف.

طريقة استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب

بعد امتلاك رقم حسابك على منصة شركة المياه الوطنية يمكنك الآن التعرف على كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم حسابك في السعودية باتباع الخطوات التالية: