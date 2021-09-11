نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى اليوم الوطني السعودي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نحن لا يفصلنا سوى أيام عن الاحتفال بأعظم يوم في تاريخ المملكة، تبدأ التساؤلات حول متى اليوم الوطني السعودي 1443، فذلك اليوم يمثل قيمة عظيمة لدى كل السعوديين، لتنقلب المملكة في هذا اليوم إلى مكان ممتلئ بالاحتفالات والفاعليات، وذلك نظرا لقيمة هذا اليوم في قلوب السعوديين، فهو رمز لبلدهم، وبداية تكوين وطن

فِعلي يحقق لهم الكثير من الإمتيازات، حتى أن المواطنين يتبادلون عبارات التهاني، والمعايدات احتفالاً بذكرى ذلك اليوم، ونحن الآن بصدد اليوم الوطني 91، لا يفصلنا سوى أيام قليلة، والآن تعرف على موعد الإجازة الرسمية لهذه الذكرى في كلا من القطاعين الحكومي والخاص.

اليوم الوطني السعودي 91

قد يجهل بعض من الناس أهمية هذا اليوم بالنسبة للسعوديين، ولكن أبناء المملكة لا يمكنهم أبدا تجاهل هذه الذكرى في تاريخهم، فهي بداية تاريخهم وحاضرهم، ففي ذلك اليوم تم تأسيس المملكة، فبعد أن كانت عبارة عن مملكة الحجاز،نجد وباقي المدن، تم تجميعهم تحت راية واحدة لتكون المملكة العربية السعودية، وكان ذلك على يد المؤسس وهو الملك عبد العزيز آل سعود، وتم ذلك تحديدا يوم 23/09/1932م، الموافق لـ 27/05/1351هـ، حيث أصدر المؤسس مرسوم ملكي بتغيير الاسم إلى المملكة العربية السعودية.

ونظراً لأهمية هذه الذكرى في قلوب السعوديين، تم نسج الكثير من القصائد سواء في حب المملكة، أو تمجيدا لذكرى اليوم الوطني، ولذلك قامت هيئة الترفيه باستلهام هوية لهذه الذكرى، ليتم إطلاق اسم “هي لنا دار” كـ هوية رسمية لذلك اليوم، وذاك تقديراً لما تقدمه المملكة لمواطنيها.

متى اليوم الوطني السعودي 1443

تم تحديد الإجازة الخاصة بهذه المناسبة، وذلك وفق ما جاء في كلا من المادتين 127، 128 الخاصة بنظام الإجازات في السعودية، تم الإعلان عن موعد الإجازة لجميع الهيئات الحكومية والخاصة، وهي يوم الخميس 23/09/2021، أي يوم 19 صفر 1443 هجرية، وباعتبار يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية، فسوف يتم إضافتهما ليوم الإجازة، لتكون العودة إلى العمل في جميع الهيئات يوم الأحد 26/09/2021.

وبذلك نكون وضحنا موعد إجازة اليوم الوطني 91، أدام الله على المملكة التقدم والازدهار، وحفظ الملك والشعب والجيش.