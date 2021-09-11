نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل إجراءات وبدون ضامن احصل على قرض بنك الراجحي السريع ببطاقة الهوية في المقال التالي

يقدم مصرف الراجحي العديد من التمويلات المختلفة للمواطنين والأسر والشركات بالمملكة، حيث يعتبر مصرف الراجحي من أول البنوك بالمملكة في تقديم القروض الميسرة للمواطنين وبدون ضامن وبشروط بسيطة وبفترة سداد كبيرة في متناول إمكانياتهم ، ولعل أكثر ما يميز القرض المالي المقدم من بنك الراجحي أن اجراءاته سريعة ويتم الحصول عليه من خلال إبراز بطاقة الهوية الوطنية فقط بدون أي تعقيدات أو كفيل، كما يسمح للمقيمين على الأراضي السعودية بالحصول على قرض الراجحي بكل سهولة وخلال ساعات قليلة، وذلك في حالة انطبقت الشروط المطلوبة على الشخص الراغب في الحصول على قرض بنك الراجحي. طريقة الحصول على قرض بنك الراجحي السريع: خطوات طريقة الحصول على قرض بنك الراجحي السريع، فقط اتبع الخطوات التالية: شروط الحصول على قرض بنك الراجحي: أن يكون الشخص للحصول على القرض على رأس العمل في احد الشركات التي يعتمدها المصرف. ان لا يزيد عمر الشخص المتقدم للحصول على القرض 60 سنة، وبالنسبة للمتقاعدين لا يزيد السن عن 70 عام عند سداد اخر قسط. أن يكون الدخل الشهري للراغب في الحصول على القرض لا يقل عن 2000 ريال سعودي للمواطنين، أما الوافدين فلا يقل الراتب الشهري لهم عن 5000 ريال سعودي. مزايا قرض بنك الراجحي: ميسر للعاملين في كافة الفئات.

يتم التمويل الاضافي بعد سداد 20% من قيمة التمويل الحالي.

القرض بدون أي ضمانات واجراءاته ميسرة. عروض التمويل لشهر سبتمبر عرض التمويل التأجيري: ومن مميزاته (دفعة أولى 0% – رسوم إدارية 0% – متوفر برنامج 50/50 – الدفعة الأخيرة حتى 40%). عرض سداد المديونية: ومن مميزاته (بدون رسوم إدارية – هامش ربح تنافسي – تأجيل سداد استحقاق أول قسطين للعميل – فترة السداد تصل إلى 60 شهراً – معدل النسبة السنوي يبدأ من 1.03% لجميع الشرائح). عرض التمويل الشخصي: ومن مميزاته (استرداد الرسوم الإدارية – هامش ربح تنافسي – فترة السداد تصل إلى 60 شهراً – معدل النسبة السنوي يبدأ من 1.03%). عرض التمويل العقاري: ومن مميزاته (هامش ربح تنافسي – فترة سداد تصل الى 35 سنة – معدل النسبة السنوي يبدأ من 3.74% – الرسوم الإدارية ورسوم التقييم مستردة – العرض يشمل جميع منتجات التمويل العقاري). عرض البطاقات: ومن مميزاته (مجاناً مدى الحياة). الوسوم عمر شويل - جدة بأقل إجراءات وبدون ضامن احصل على قرض بنك الراجحي السريع ببطاقة الهوية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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