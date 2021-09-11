نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكاوى المشتركين من الارتفاع المفاجئ في قيمة فاتورة الكهرباء المستهلكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ بداية بعد 40 عاماََ، أثناء اختراع “أديسون” على أن المتهم بالتاريخ والحضارة الإسلامية، حيث أن “الفوانيس” والقناديل تعد من أدوات الإضاءة داخل الحجاز بالمملكة، وهذا كان قبل ظهور الكهرباء، ولذلك تم الإعلان على أن بينما يقابلها في مناطق نجد والشمالية والشرقية الأداة نفسها بمسمّى “السراج” و”التريك” وهذا حتى استمر ذلك إلى المدينة المنورة وهذا أول مولد كهربائي عام 1382هـ ولذلك في الفترة الأخيرة تم الايضاح على أن استهلاك الطاقة الكهربائية داخل المملكة متزايد، وهذا بناءاً على ضعف ثقافة الترشيد في السعودية، ولذلك يوجد العديد من قبل حكومية عدة وهذا لكي يتم ترشيد المواطنين السعوديين المستفيدين، والعاملين في القطاع الحكومي والخاص أيضاََ.

في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن سبب زيادة فاتورة الكهرباء المستهلكة الشهرية للمواطنين السعوديين المشتركين، ولذلك يشتكون من زيادة الفواتير الشهرية، و يطالبون تفسير سبب زيادة الفواتير المستهلكة، ولذلك أوضح أحد المشتركين على أن فاتورة الكهرباء المستهلكة الخاصة به تضاعف، وزادت عن معدلها الطبيعي في الشهر إلى الآخر، حيث أن تكون فاتورة الكهرباء المستهلكة الشهرية تضاعفت أكثر من 400 ريال سعودي مخصص، حيث أن قفزت إلى أكثر من 1100 ريال سعودي للمشترك، بعد أن كانت قيمة الفاتورة الواحدة حوالي 700 ريال سعودي للشهر الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن يوجد إحدى المستفيدات لدى الضمان الاجتماعي في السعودية فوجئت بقيمة الفاتورة الجديدة الخاصة بها، علماً بأن هذه المستفيدة تسكن في إحدى المناطق الشعبية، المنزل الذي يتكون من ثلاث غرف فقط، بلغت فاتورة الكهرباء المستهلكة الشهرية 600 ريال سعودي خلال شهر واحد فقط، ولذلك أكدت المستفيدة على أن الراتب الشهري الخاص بها من قبل الضمان الاجتماعي لا يتجاوز عن 1000 ريال سعودي للمستفيدة.

بالإضافة إلى ذلك أن يوجد العديد من الشكاوى على فاتورة الكهرباء المستهلكة الشهرية للمواطنين السعوديين، حيث أن يوجد مشترك قام بشكوى على أنه كان لا يوجد في المنطقة، وجاءت الفاتورة المستهلكة الخاصة به 510 ريال سعودي، على أن يكون المشترك لا يوجد منزله خلال هذه الفترة الأخيرة، ولا يوجد أي استهلاك الكهرباء للمنازل في هذا الشهر، برجاء رد شركة الكهرباء السعودية على شكاوى المواطنين المشاركين بالرد على الزيادة المفاجئة على فواتير الكهرباء المستهلكة الشهرية.

رسم بياني تصميم فاتورة الكهرباء المستهلكة :

سوف يتم الإيضاح عن شرائح فاتورة الكهرباء المستهلكة الشهرية الجديدة لجميع المواطنين السعوديين المشتركين، سوف يتم الإيضاح عن الحالة التاريخية للفواتير الخاصة بالكهرباء خلال الـ 13 شهراً.