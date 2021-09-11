رابط خدمة مديرى وزارة الصحة وطريقة التسجيل erp.moh.gov.sa

خدمة مديري وزارة الصحة، وزارة الصحة السعودية والتي دائما تكون أهدافها الانسانية هي توفير الرعاية الصحية لمواطنيها، وتعزيز الصحة العامة ووقاية المواطنين من الامراض، وفى إطار حرص وزارة الصحة على تطوير سبل الرعاية الصحية للمواطنين، جاء تطبيق برنامج مديري من أهم الاضافات لوزارة الصحة وسنعرف من التالي لما له أهمية كبيرة.

خدمة مديري وزارة الصحة

في الفترة الاخيرة تساؤل الكثير من موظفي وزارة الصحة السعودية، عن كيفية التسجيل بخدمة المدراء ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات المقدمة من التطبيق فتابعوني خلال سطوري القادمة للمزيد من التفاصيل.

ادارة مديري الصحة

نظام my manager هو خدمة الكترونية ضمن ثورة الخدمات الالكترونية المنتشرة والذي تم اطلاقه بواسطة وزارة الصحة السعودية، حيث تقوم بتقديم خدمات ذاتية لجميع مستخدمين الخدمة والمستفيدين منها لجميع العاملين بوزارة الصحة، ويعتبره المديرين بوزارة الصحة تطبيق مهم لتنظيم الخدمات المقدمة للموظفين حيث مسجل به كافة المعلومات الخاصة بالموظف، كما يستطيع تقديم الاجازات وطلب العلاوات الكترونيا، مما يسهل على المدراء الأمر.

مميزات نظام موارد وزارة الصحة السعودية

يمكن استخدامه من قبل جميع الموظفين وذلك لأنه سهل الاستخدام.

يمكنهم تعبئة البيانات وتسجيل الدخول على الموقع بكل سهولة ويسر.

أنه يقوم بنشر أخر الأخبار التي تطرأ على وزارة الصحة السعودية.

ويقوم النظام بإعلام الموظف بالتقارير والحوافز الخاصة بهم

توفير الكثير من الوقت للموظفين من خلال الاستخدام أون لاين

من أهم الوسائل التي يحتفظ الموظف من خلاله بحقوقه وتعرفه المسؤوليات التي تقع عليه.

يقوم النظام بنشر وتحديث كافة الأنشطة الخاصة بالوزارة.

بتسهيل عمليات التواصل بين كلًا من الموظفين والمديرين.

يساعد النظام الموظفين على تحديث بياناتهم الوظيفية.

توفير الأدوات المكتبية والجهد المبذول في العمل.

إصدار تصاريح الإجازات الخاصة بالموظفين وإخبارهم بها.

يوما بعد يوم تخدمنا التكنولوجيا بالطريقة المثالية لتسهيل متاعب الحياة.

كيفية التسجيل فى خدمة المديرين بوزارة الصحة 1442

عليك الدخول على الموقع الرسمي وزارة الصحة السعودية.

سوف يتطلب منك إدخال اللغة التي سوف تتعامل بها داخل البرنامج.

بعد ذلك سيتطلب منك بعض الأمور الروتينية مثل (تحديد الكادر الوظيفي خاصتك).

على المستخدم أن يتأكد تمام التأكد من دقة وصحة البيانات المطلوبة.

سوف تظهر أمامك كلمة موافقة، فيجب عليك التأكد من كل شيء تم كتابة كل شيء بشكل صحيح قبل الضغط على موافق.

تقوم بتحديد المدينة التي تنتمي إليها والمحافظة التي يرجع إليها المسجل.

ثم قم بالضغط على كلمة تطبيق.

ثم سوف تظهر أمامك كل البيانات التي قمت بإدخالها على الموقع فيجب عليك التأكد من صحتها مرة أخرى ثم قم بالضغط على كلمة تنفيذ.

وبعد ذلك يرسل الطلب إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المسجل.

وسوف يتم مراجعة البيانات وتتم الموافقة على الطلب المقدم من المسجل.

خلال تفعيلك لخدمة الاشعارات سوف تتعرف على الموافقة على طلبك أم لا.

قم بتسجيل الدخول الى مسؤولي وزارة الصحة

عليك الدخول مباشرة على الموقع الرسمي وزارة الصحة السعودية.

وبعد ذلك عليك ادخال اسم المستخدم الذي قمت بالتسجيل به.

كتابة كلمة المرور خاصتك.

الى هنا أكون قد أوضحت بشيء من التفصيل كيفية التسجيل بخدمة المدراء.

وبذلك نكون عرضنا لكم خدمة مديري وزارة الصحة السعودية.