السعودية هي لنا دار اليوم الوطني 91 إجازة رسمية بقطاعات المملكة 2021م

السعودية هي لنا دار اليوم الوطني 91 ، بالمملكة العربية السعودية، تحت شعار هي لنا دار، والذي تم إطلاقه يوم السبت، أغسطس الماضي لعام 2021م، 14 محرم الماضي 1443هـ، وأعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، معالي المستشار تركي آل شيخ، وقد تم استلهام شعار هي لنا دار، من الانتماء والشعور بامتنان للوطن، التي جعلت للمواطن السعودي كيان، من خلاله يتعلم ويعمل جاهدًا، لتحقيق ازدهار المملكة، والجدير بالعلم أن اليوم الوطني السعودي، ال91 هو إجازة رسمية، بكافة قطاعات المملكة العام والخاص والغير ربحي، وسيوافق هذا العام، يوم الأربعاء، 15 من شهر صفر 1443هـ، الموافق 22 سبتمبر 2021م، وفق تقويم بالسعودية.

السعودية هي لنا دار اليوم الوطني 91

في نفس السياق السابق، فإن اليوم الوطني السعودي، هو ذكرى عظيمة للمملكة العربية السعودية، فهو اليوم الذي تمكن الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، من توحيد بلاد الحجاز، تحت راية الإسلام، وتغيير الاسم للمملكة العربية السعودية، يوم 23 سبتمبر 1932م، الموافق 21 من شهر جمادى الأولى 1351هـ، ويطلق عليه أيضًا اليوم الوطني لتوحيد المملكة، وقد أصبح اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين باقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الغير ربحي.

شعار هي لنا دار 1443هـ / 2021م

كما ذكرنا سابقًا، أن شعار اليوم الوطني للعام 1443هـ، هي لنا دار، مع العلم أن شعار العام الماضي 1442هـ، كان همة حتى القمة، ويظهر من تغيير الشعار، أن استشعار المواطن السعودي، بالإنجازات التي تمت وفق رؤية المملكة 2030م، على أرض الواقع، في شتى المجالات، والسعي على جعل المملكة نموذجًا رائدًا عالميًا، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

أبرز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي 2021م

في الختام نذكر، أن اليوم الوطني السعودي، يسوده اللونين الأبيض والأخضر، لوني علم المملكة العربية السعودية، إضافة للعديد من المظاهر الاحتفالية، نذكر منها التالي: