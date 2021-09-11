نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة إمكان تقدم فرصة الحصول على قرض بدون كفيل ولا تحويل يصل إلى 50,000 ريال Emkan في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر شركة إمكان الكثير من الخدمات المالية منها إعطاء قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب من شركة إمكان، ولكثرة التساؤلات عن هذا النوع من القروض سوف نوفر لكم كافة التفاصيل، وتزامنا مع الأزمات المالية التي حدثت للعديد من المواطنين بسبب فيروس كورونا، قدمت الشركة بعض القروض للأشخاص كي تساعد في سداد بعض ديونهم أو شراء أي سلعة أساسية، لذلك سوف نشرح لكم شروط وخطوات الحصول على قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب من شركة إمكان.

شركة إمكان قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب الشروط

تيسر شركة إمكان القروض لدى الأشخاص، وذلك تشجيعا لهم للحصول عليه وتوفره لهم بفوائد بسيطة، كما وصل الحد الأعلى للتمويل 50000 الف ريال سعودي، ولكن يوجد شروط معينة للحصول على القرض وهي:

لا بد وأن يكون من يريد الحصول على قرض من إمكان سعودي، ومقيم بالمملكة، وهويته سارية.

لا بد ألا يقل راتبه الشهري عن 2000 ريال سعودي.

لا يكون العميل قد تعثر من قبل في التقرير المتقدم باسم سمه السعودي.

لا بد من تواجد حساب من خلال مصرف الراجحي.

خطوات الحصول على قرض من شركة إمكان بدون كفيل

قبل التقديم على القرض لابد من تحديد المبلغ المراد اقتراضه، مع المدة الزمنية التي يقوم بدفع أقساط القرض فيها، يجب أن تعرف أنه كلما زادت مدة تسديد القرض كلما كانت الفائدة أعلى والعكس صحيح، توفر شركة إمكان فترات سداد متنوعة بحد أقصى خمس سنوات.

يمكن التقديم من خلال الموقع الرسمي لشركة إمكان وهو: emkanfinance com.sa/ar أو من خلال تطبيق أطلقته شركة إمكان. كل ما على المتقدم هو تسجيل كافة البيانات، مع رفع بعض الاثباتات الخاصة به مثل الهوية والدخل. يرجى الانتظار حتى تتم الموافقة على هذا الطلب، فمن الممكن أن تكون المدة ربع ساعة أو بضع أيام في حالة المبالغ الكبيرة. بعد وصول رسالة الموافقة، يتم إيداع المبلغ في حساب المتقدم.

يلجأ كل متعسر إلى شركة إمكان وذلك لتوفر عدة مزايا بها منها: لا يحتاج القرض إلى ضامن أو تحويل راتب، فهي من الشركات السهلة اليسيرة في إعطاء القروض، فعبر الإنترنت تنتهي كل الخطوات بسهولة منذ البداية وحتى الموافقة عليه مع تحويل المبلغ.